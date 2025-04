Odpowiada psycholog dziecięcy Tatiana Mackiewicz

Podejrzenie o kradzież to poważny zarzut. Warto upewnić się, czy na pewno ma to miejsce. Jeżeli jednoznacznie przekona się Pani o winie nastolatka, to należy przeprowadzić z nim poważną rozmowę. Trzeba dociec, dlaczego córka zabiera pieniądze. Chce pokazać się w „towarzystwie”, kupić sobie coś konkretnego? Każdy ma prawo popełnić błąd, ale sytuacja nie może się już powtórzyć. Trzeba jasno określić konsekwencje w przypadku, gdyby tak się stało, i uprzedzić, że będzie Pani codziennie sprawdzała swoje pieniądze. Można też wskazać córce sposoby dorobienia sobie do kieszonkowego (np. roznoszeniem ulotek).