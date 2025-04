I żyli długo i szczęśliwie…. niestety nie zawsze. Tam gdzie kończą się bajki, rozpoczyna się prawdziwa miłość. A ta nie zawsze jest usłana różami. Jeśli więc kłótnie i brak porozumienia są w Twoim związku codziennością koniecznie wykorzystaj poniższe przykłady. Dzięki nim będziesz mogła uzdrowić swój aktualny związek, bądź będziesz świetnie przygotowana, gdy znajdziesz odpowiedniego partnera.

Reklama

Jak przekonać partnera, aby spełnił naszą prośbę?

W życiu codziennym romantyzm często ustępuje codzienności. Czymś całkowicie normalnym są konflikty w związku, które wywołane mogą być rozmaitymi sytuacjami. Jedną z nich może być nie wypełnianie przez partnera naszych próśb, bądź też notoryczne nie wywiązywanie się z ustalonych zadań. Jest na to sposób! Oto sprawdzone sposoby, które możesz zastosować podczas rozmowy z partnerem. Dzięki użyciu odpowiedniej formy unikniesz konfliktu i osiągniesz swój cel. Jak to zrobić?

W pozytywny sposób przedstaw swoją prośbę lub oczekiwanie. Nie zaczynaj prośby od wypominania, ile razy o coś prosiłaś. Nie obwiniaj partnera, nie oceniaj. Po prostu przedstaw swoją prośbę, dobrze będzie, jeśli dodasz też krótkie uzasadnienie. Zacznij od prostego przedstawienia swoich oczekiwań, np.: Proszę Cię, abyś chował swoje ubrania do szafy. Przeszkadzają mi, kiedy leżą na środku pokoju.

Upewnij się, czy partner zrobi to, o co go prosisz. Następnie upewnij się, czy możesz liczyć na to, że partner zrobi to, o co go prosisz. Możesz zapytać o to w ten sposób: Czy możesz to dla mnie zrobić? lub Czy mogę na Ciebie liczyć w tej kwestii?

Ustal jakie jest jego konkretne stanowisko. Jeśli Twój partner zaczyna kręcić i nie chce podać Ci wiążącej odpowiedzi upewnij się, czy w ogóle zamierza spełnić Twoją prośbę i wyegzekwuj od niego deklaracje: Czy to znaczy, że nie zrobisz tego?

Ustal konkretny termin. Bardzo ważne, abyś doprowadziła do konkretnego ustalenia terminu wykonania prośby – wyjdź z rozmowy „z liczbą”: Czy możemy umówić się, że zawsze przed pójściem spać będziesz chował swoje ubranie do szafy?

Pamiętaj, im bardziej konkretnie i spokojnie przedstawisz swoją prośbę, tym większa szansa, że zostanie ona spełniona. Jeśli dodatkowo przedstawisz solidne argumenty oparte na faktach - twój partner z pewnością bez ociągania spełni to, o co go prosisz.

Powodzenia!

Reklama

Anna Lipińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty, podczas których uczy praktycznych umiejętności psychologicznych. W swojej pracy stosuje dwie metody, tj: coaching i psychoedukację. Pomaga ludziom poczuć większą kontrolę nad swoim życiem, lepiej sobie w nim radzić, odkryć swoje potencjały, spełnić swoje marzenia. Aktualnie kończy pracę nad poradnikiem „Coaching miłości, czyli jak kochać i dać się kochać”. Wiecej informacji na annalipinska-coach.pl