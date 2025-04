Czym różni się sposób rozmowy kobiet, od tego jak komunikują się mężczyźni? Dlaczego często nie możemy się dogadać? A może jest sposób na pogodzenie tych różnic? Na te pytania odpowiada Agnieszka Szafrańska - Romanów, psycholog z Centrum probalans

Dlaczego często nie możemy się dogadać?

Problem w osiągnięciu pełnego porozumienia wynika z różnych sposób komunikacji. Wynika to między innymi z uwarunkowań kulturowych. Racjonalni, nastawieni na działanie mężczyźni porozumiewają się za pomocą konkretnych komunikatów, służących realizacji celów. Kobiecy przekaz jest z kolei bardziej emocjonalny, przez to trudniejszy do zrozumienia dla praktycznych męskich umysłów.

Jak poprawić komunikację w związku?

Podczas rozmowy z partnerem skup się na wyrażaniu myśli w rzeczowy, przejrzysty sposób. Umiejętność wyrażania jasnych, asertywnych komunikatów nie tylko ułatwi Ci porozumienie w związku, ale może być też przydatna w życiu zawodowym. Z kolei mężczyźni, powinni popracować nad emocjonalną stroną swojej natury. Odrobina empatii i uwagi podczas słuchania z pewnością pomoże im lepiej zrozumieć swoją partnerkę.

Umiejętność komunikacji to jeden z filarów szczęśliwego związku. Dlatego warto włożyć trochę wysiłku w to, jak (i co!) mówimy do partnera.