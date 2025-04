Jak rozszyfrować faceta?

Mężczyzna, podobnie jak kobieta to wyjątkowo skomplikowana osobowość. Czasem niezwykle trudna do rozszyfrowania, nawet dla najbardziej przebiegłej i sprytnej płci pięknej. Problem tkwi najczęściej w dwuznaczności i sprzeczności męskiego sposobu myślenia i działania. Oto jak sobie z nim poradzić, aby nasz obiekt westchnień już nigdy nie mijał się z prawdą i działał " jak w zegarku".



W czym tkwi problem?



Każda kobieta nieco inaczej spostrzega mężczyzn, ale każda z nas dąży do tego, aby przebiegle wyprzedzić ich myśli i działanie o jeden krok. Niestety, nie jest to łatwe zadanie. Mimo, iż mężczyzna jest ponoć mniej skomplikowany od emocjonalnej i porywczej kobiety, mężczyzna również stanowi swoiste wyzwanie dla płci pięknej.

Choć to sama natura nas ukształtowała, to obdarowała nas często zupełnie sprzecznymi cechami, zupełnie inaczej odbieramy emocje, wrażenia, inaczej również postrzegamy świat, co innego cenimy, lubimy i ignorujemy. Niełatwo jest nam się porozumieć i zrozumieć. Aby znaleźć wspólny język należy wykazać się nie lada cierpliwością, wnikliwą obserwacją i dużą dozą dystansu do wspólnej rzeczywistości. A wszystko po to, aby zachować pełną czujność zmysłów, nie dać się "zaślepić" i żyć w pełnej harmonii w świecie damosko-męskim.

Zadanie jest szczególnie trudne, tym bardziej, iż zawsze dążymy do tego,aby mieć zawsze wszystko pod kontrolą, czarno na białym. Lubimy być przebiegłe i przygotowane na każdą ewentualność, ale co jeśli nasz mężczyzna sprytnie łamie nasze schematy skomplikowanym charakterem, zaburzając naszą intuicję oraz zdrowy rozsądek?

Nie ma na nich jednego schematu, który można by stosować sztywno wobec każdego. Męskie charaktery bywają bardzo odmienne, dlatego pracujmy nad naszymi relacjami i wypracujmy własny wzór, który każdego dnia będzie dla nas łatwiejszy do zrozumienia i zaakceptowania.

Triki na oporny męski charakter:



Aby poradzić sobie z najbardziej opornym mężczyzną warto zacząć od siebie. Poczucie własnej wartość oraz stanowczy a zarazem łagodny charakter może być balsamem na jego skomplikowaną duszę. Nie wolno zapominać, iż mężczyzny są jak duże dzieci, które dość szybko się nudzą, trzeba się o nich troszczyć i wciąż ich uwodzić.

Podziwiaj, ufaj i buduj zdrowe relacje partnerskie - to nasze kobiece sztuczki, które potęgują bliskość i szacunek. Im jesteście mentalnie bliżej, tym łatwiej będzie ci przewidzieć jego myśli czy działanie, które często jest właśnie wynikiem braku konkretnych wskazówek, które powinien od ciebie uzyskać.

Nie przytłaczaj go swoją osobą, niech czasem zatęskni, dostrzeże w tobie coś szczególnego, poświęć się na chwilę jakiemuś zajęciu, przy okazji kuś go i odsuwaj. Miej go na oku i z ukrycia kontroluj jego działania. Skoncentruj jego myśli i działanie na konkretnych elementach waszego związku. Ekscytuj!

Pozwólmy mężczyźnie nas uwodzić. Zadbajmy o to, aby był pewien, że to on jest zdobywcą a nie na odwrót.

Sprawmy, by czuł się potrzebny. Pamiętajmy, że czasem słaba płeć ma swoje przywileje i warto z nich korzystać, nie tylko dla własnej wygody, ale również satysfakcji naszego mężczyzny.

Komplementujmy, podkreślajmy jego atuty, nie zapominajmy o tym. Choć na co dzień nie dadzą nam tego odczuć, czułe słowa pod ich adresem są niesłychanie ważne. Potrzebują czuć się w naszym otoczeniu wyjątkowo.

Umiejętna obserwacja naszego mężczyzny pozwoli nam na efektywne poprawienie naszych wzajemnych relacji. Warto poświęcić temu nieco czasu, ponieważ pozwoli nam to na odpowiednie dopasowanie się do sprzyjającej nam sytuacji np. kiedy dać mu więcej swobody, kiedy podkreślać jak wiele dla nas znaczy, zgłosić swoje uwagi czy żale, a nawet kiedy powiedzieć o nowej, drogiej sukience, aby nie skończyło się to kłótnią.