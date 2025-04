Przyczyny niewyspania

Brak energii z samego rana, czyli wtedy, kiedy powinniśmy odczuwać największą siłę i gotowość do działania, to przypadłość, która dotyczy coraz większej liczby osób. Zmęczenie i apatia pojawiają się znikąd, ogarniają ciało i umysł, a następnie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy przespaliśmy przepisowe 8 godzin lub więcej.

Przyczyn takiego stanu może być wiele, od zupełnie błahych po poważniejsze schorzenia. Jednak najczęściej jest to spowodowane złej jakości snem.

Odpowiednia higiena snu

Zapewnienie organizmowi odpowiedniej ilości snu, czyli 7-8 godzin, nie oznacza, że taki odpoczynek będzie efektywny. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest jakość snu. W łóżku spędzamy 1/3 naszego życia, a konsekwencje „sypialnianych” błędów będą odczuwalne przez resztę życia, dlatego już dziś warto zastanowić się nad higieną snu.

Podstawową kwestią jest ułożenie ciała. Kręgosłup powinien tworzyć linię prostą na każdym odcinku, niezależnie od tego czy wolimy spać na wznak, czy na boku, w tzw. pozycji embrionalnej.

Odpowiednie ułożenie odcinka piersiowego i lędźwiowego zapewni dobrze dobrany materac, który nie będzie ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Niektórzy twierdzą, że im twardsze podłoże, na którym śpimy, tym lepiej. To mit. Twarda powierzchnia nie zapewni podparcia wszystkim wygięciom kręgosłupa. Decydując się na zmianę materaca powinniśmy sprawdzić, czy w pozycji leżącej nasz kręgosłup pozostaje prosty.

Nasza masa ciała również ma istotny wpływ na to, który materac będzie odpowiedni. W razie problemów z jego doborem, możemy poprosić o pomoc fizjoterapeutę.

O wiele trudniej poradzić sobie z podparciem odcinka szyjnego. Poduszki i tzw. jaśki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, podnoszą głowę zbyt wysoko, obciążając tym samym mięśnie karku. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. wałek lub poduszka rehabilitacyjna, która wsunięta na wysokości szyi, zapewnia idealną podporę, zachowując jednocześnie ułożenie kręgosłupa w linii prostej. Podczas zakupu tzw. wałka powinniśmy zwrócić uwagę na etykietę. Ważne, aby był to produkt medyczny, posiadający certyfikaty.

Poza tym musimy zapewnić komfort i higienę środowiska, w którym śpimy. Zarówno materac, jak i pościel powinny „oddychać”, czyli przepuszczać ciepło i wilgoć. Warto rozważyć zakup pościeli wełnianej, która ma szereg właściwości prozdrowotnych. Przewietrzenie sypialni wieczorem także ułatwi zasypianie. Z kolei wyciszenie i wprowadzenie się w stan relaksu na 2 godziny przed zaśnięciem sprawi, że sen będzie głębszy i bardziej efektywny.

