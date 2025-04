Czym jest psychomutacja?

Psychomutacja to zmiana osobowości, zachodząca w osobie, która trafiła do sekty. Jest to określony proces, który tylko w fazie początkowej zależy od osoby zwerbowanej (iść czy nie iść?), później wszystko dzieje się już automatycznie. W osobie zwerbowanej zmienia się wszystko, od mimiki twarzy po zachowanie.

Sekta skupia się głównie na zmianie osobowości, ponieważ to ta zmiana pociąga za sobą zmianę postawy i zachowania osoby zwerbowanej. Ciągła aktywność, brak snu, ograniczenie jedzenia ma na celu zmianę świadomości, dzięki czemu werbowany jest utrzymywany w transie, przyswaja naukę sekty nie stawiając oporu.

Reklama

Jak się werbuje do sekty?

Proces werbowania jest zwykle bardzo łagodny i stopniowy. Sekta działa ostrożnie, aby nie wystraszyć potencjalnego kandydata. Osoby werbujące bombardują werbowanego miłością, pochlebstwami, oferują pomoc żywieniową, pieniężną, przy czym w przypadku tej ostatniej zawsze oczekują wzajemności. Od osoby werbowanej oczekuje się również podporządkowania się woli przywódcy.

Zygmunt Bauman w książce "Socjologia" napisał: "Wspólnoty wiary nie mogą się ograniczać jedynie do propagandy, do głoszenia nowej prawdy w imię przyciągnięcia nowych wyznawców. Aby wiara była prawdziwie żarliwa, musi być wsparta rytuałami: ciągiem regularnych imprez (wieców patriotycznych, zjazdów partyjnych, mszy kościelnych), w których członkowie winni uczestniczyć jako aktorzy, dzięki czemu poświadczona i pogłębiona zostaje wspólnota uczestnictwa i losów. Wspólnoty wiary różnią się (…) rygoryzmem i zakresem wymagań, jakie stawiają przed swoimi wyznawcami”.

Warto wiedzieć: Fenomen sekt: kim jest guru?

Jak sekty manipulują osobą werbowaną?

W procesie werbowania do sekty można wyróżnić kilka faz: chwytania, nauczania, kapsułkowania, bombardowania oraz okazywania miłości i życzliwości.

Faza „chwytania” polega na nawiązywaniu kontaktu z ludźmi w miejscach publicznych i sprowadzania ich na teren sekty .

. Faza "nauczania" oraz „kapsułkowania” polegają na odizolowaniu jednostki od świata zewnętrznego, rodziny, przyjaciół znajomych.

od świata zewnętrznego, rodziny, przyjaciół znajomych. „Bombardowanie” polega na podsuwaniu werbowanemu tylko tych lektur, które pokazują sektę w korzystnym świetle.

"Okazywanie miłości i życzliwości" to ostatnia faza, która ma na celu utwierdzenie werbowanego w przekonaniu, że nie będzie już mógł żyć poza sektą.

Jak się zachować, gdy nasi najbliżsi trafią do sekty?

Według wskazówek amerykańskiej organizacji rodziców C.E.R.F, najważniejsze jest wsparcie - osoba zwerbowana nie może odczuć, że jesteśmy przeciwko niej (tylko przeciwko sekcie), dlatego należy unikać wszelkich wypowiedzi, które mogłyby być odczytane jako groźby. Nigdy też nie należy się poddawać - żadna manipulacja psychologiczna nie jest w stanie zniweczyć rezultatów wychowania w rodzinie.

Najbliżsi osoby zwerbowanej powinni:

notować nazwiska, adresy, telefony wiążące się z działalnością sekty;

zapisywać chronologicznie wszystkie wydarzenia w formie krótkich notatek;

reagować na wszystkie ustne i pisemne próby kontaktu ze strony osoby zwerbowanej,

jasno określać swoje stanowisko.

Reklama

Najbliżsi osoby zwerbowanej nie powinni się dać oswoić sekcie przez przyjmowanie zaproszeń na ich święta lub imprezy.

Polecamy: Jakie jest przesłanie sekt?