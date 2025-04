fot. Fotolia

1) Kładź się spać wcześnie



Najlepiej zasnąć pomiędzy godziną 21 a 22. Po dniu pełnym wrażeń może być to trudne do zrobienia. Postarajmy się chociaż wybrać stałą porę na sen i pobudkę, nawet w weekendy. Sen w całości powinien trwać ok. 6-8 h. Kiedy usłyszymy budzik, postarajmy się wstać od razu. Ta wybłagana 5-10 minutowa drzemka zaraz po przebudzeniu nie jest dobrą motywacją do wstawania!

2) Wywietrz pokój przed snem



Idealna temperatura w sypialni to 18-19 stopni. Warto wywietrzyć pomieszczenie na wieczór. Dodatkowo porcja tlenu wspomoże łagodny sen.

3) Zła dieta przyczynia się do bezsenności



Dobrze byłoby skonsumować kolację 2-3 godziny przed snem. Wieczorem unikajmy zbyt dużej ilości cukrów i węglowodanów. Organizm przerabia w nocy spożyte w nadmiarze węglowodany na tłuszcze, a cukier powoduje fermentację w jelitach, wzdęcia i wiatry. Przed snem zjedzmy zatem lekką zupę, chude mięso czy duszone jarzyny.

4) Poszukaj idealnej pozycji snu



Pozycja snu ma ogromny wpływ na chrapanie, pojawianie się zgagi czy problemów z trawieniem. Najlepszą, choć nie najwygodniejszą, jest spanie na plecach. Pozycja na lewym boku niesie ze sobą wiele pozytywów. Ułatwia m.in. drenaż limfatyczny, serce pompuje lepiej krew. Nawet trawienie przychodzi nam wówczas dużo łatwiej.

5) Zrezygnuj z poduszek



Ciężko odrzucić miękką poduszkę spod zmęczonej głowy, ale niestety lepiej byłoby się do tego przyzwyczaić. Komu jednak trudno to zrobić, może wybrać niskie poduszki, wspierające kark. Pozwala to na uzyskanie prostej pozycji kręgosłupa podczas leżenia. Zbyt wiele poduszek utrudnia oddychanie, co może doprowadzić do niedotlenienia.

6) Innowacyjna metoda oddychania



Jest to technika oddechowa, która dotleni lewą półkulę mózgu. Kiedy położymy już się do łóżka, ułóżmy się na prawym boku i zatkajmy palcem prawą dziurkę nosa. Wykonując wdechy i wydechy przez lewą dziurkę, nasza lewa półkula zostanie przefiltrowana, co wpłynie na uspokojenie i pozwoli szybko zasnąć.

7) Odpowiedni materac



Dopasowanie materaca jest istotne zarówno dla naszego kręgosłupa, jak i snu. Osoby cięższe powinny wybrać materac grubszy. Osoby, które cierpią z powodu wad kręgosłupa powinny zaopatrzyć się w materac dopasowujący się do ich sylwetki (kieszeniowy, lateksowy, termoelastyczny).

8) Praca poczeka do jutra



Sypialnia powinna emanować spokojem. Nadmiar elektroniki powoduje niekorzystną jonizację powietrza. Dlatego wynieś z pokoju niepotrzebny sprzęt RTV kojarzący ci się z pracą, jak i stosy papierów czy niepoukładanych rzeczy.

9) Kolor i światło w sypialni



Światło utrudnia zasypianie, więc warto zainwestować w małe lampki nocne, które wprowadzą nas w senny nastrój. Warto pokusić się o jasne kolory ścian – ciepłe beże, jasny pomarańcz czy standardową biel. Ciemniejsze barwy mogą wzbudzać w nas poczucie agresji, niepokoju i lęku.

10) Zmęcz się przed snem



Co najmniej godzinę przed snem warto wybrać się na mały spacer lub jogging. Pamiętajmy jednak, żeby się nie spocić. Lekki ruch z odprężeniem mięśni pozwoli na łagodniejsze zapadnięcie w sen.

Źródło: materiały prasowe Janpol