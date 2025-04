W wywiadzie Jacek Santorski podkreśla, że ze stresem trzeba walczyć na bieżąco. Wakacje mogą być jednak dobrym punktem wyjścia i początkiem pracy nad sobą.

Jak rozpoznać przewlekłe napięcie? Po tym, że budzimy się nad ranem, tyjemy lub chudniemy, mamy problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, źle sypiamy, jesteśmy podenerwowani, ciężko jest nam się uspokoić bez połykania środków chemicznych, często zapadamy na infekcje. Na taki stan rzeczy wakacje nie pomogą.

Jak dobrać wakacje do osobowości?

Ekstrawertyk o dużym zapotrzebowaniu na bodźce potrzebuje wakacji w licznej grupie, wspólnych wyczynów.

Introwertyk o dużym zapotrzebowaniu na bodźce może wybrać się w samotną podróż, która wymaga odwagi i dzielności.

Ekstrawertyk o niskim zapotrzebowaniu na bodźce powinien udać się na komfortowe wakacje do hotelu lub na zorganizowaną wycieczkę.

Introwertyk o niskim zapotrzebowaniu na bodźce może się udać na niezaludnioną plażę, do lasu – przyjemność sprawi mu kontakt z naturą.

Jacek Santorski zwraca też uwagę na dbanie o energię życiową: odpowiednią ilość snu (6 do 7h), często, ale niewiele jadać, ruszać się.

Aby walczyć ze stresem, ważne jest, by zdać sobie sprawę, co go powoduje. Możemy dopasować swoje źródło stresu do 4 źródeł cierpienia:

Nie dostajemy tego, czego potrzebujemy. Aby sobie pomóc, musimy nauczyć się cierpliwości. Dostajemy dużo tego, czego potrzebujemy, ale też tego, czego nie potrzebujemy. To oznacza, że mamy problem z asertywnością. Tracimy to,do czego byliśmy przywiązani. Wikłanie się w to, co nam szkodzi. Dotyczy osób, którym brak wiary w siebie.

Jacek Santorski to psycholog biznesu, ma wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne.

Źródło: „Claudia”, lipiec 2011/mn