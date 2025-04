Zadbaj o swoje ciało

Pojeździj na rowerze, rolkach, pograj w siatkówkę, tenisa, pobiegaj, zapisz się aerobik, taniec lub aikido. Dobierz aktywność fizyczną do swoich możliwości, tak aby była dla Ciebie przyjemnością. Ćwiczenia obniżają poziom kortyzolu – hormonu stresu, a podnoszą wydzielanie endorfin – hormonów szczęścia. Osoby, które uprawiają przynajmniej 3 razy w tygodniu jakiś rodzaj sportu są pogodniejsi, zdrowsi, bardziej odporni na stres i mniej nerwowi.

Zadbaj o umysł

Zdaniem naukowców, 20 minut codziennej relaksacji wpływa równie dobroczynnie na nasz organizm, jak 2 godziny snu. Techniki relaksacyjne pozytywnie wpływają na psychikę człowieka. Dzięki nim możemy się wyciszyć i zrelaksować, wsłuchać w swoje wnętrze. Technika głębokiego oddychania, wizualizacji, trening autogenny Schultza – to tylko trzy metody z całej palety ćwiczeń relaksacyjnych. Ich wybór zależy od indywidualnych preferencji.

Życie poza pracą

Gdy naszym jedynym hobby jest praca – jesteśmy pracoholikami. Jeśli rezygnujemy ze spotkań z przyjaciółmi, bo musimy dopracować projekt – jesteśmy pracoholikami. Gdy rezygnujemy z pójścia do kina, teatru, bo musimy pisać raport – jesteśmy pracoholikami. Im prędzej sobie to uświadomimy, tym większe mamy szanse na „wyzdrowienie”. Zastanówmy się, dlaczego i dla kogo tak pracujemy? Jaki problem chcemy w ten sposób załatwić?

W życiu trzeba zachować równowagę, trzeba mieć „życie poza pracą”. Dlatego rozwijamy swoje zainteresowania i umiejętności. Zapiszmy się na kurs rysowania na szkle, zbierajmy monety, zapiszmy się do klubu jeździeckiego… Znajdźmy jakieś zajęcie, które będzie przeciwwagą dla pracy.

Zasady zdrowej pracy

Doceniajmy swoje sukcesy i osiągnięcia, nawet te drobne.

Wyciągajmy wnioski z porażek, nie uginajmy się pod ich ciężarem.

Unikajmy samokrytyki, ponieważ jest ona głównym motorem pracoholizmu.

Nie zostawajmy w pracy po godzinach.

Nie dążmy za wszelką cenę do realizowania nierealistycznych zadań.

Skończmy z postawą „Tylko ja jestem od zadań niewykonalnych w tej firmie”.

Zadbajmy o wolne weekendy.

Nie zabierajmy pracy do domu.

