Jak słowa pisane i mówione wpływają na psychikę?

Jak rozumiemy słowa pisane? Co sprawia nam najwięcej trudności? Jakie wyróżniamy funkcje słów i za co są one odpowiedzialne? Jak bardzo „nowe słowa” przykuwają uwagę odbiorcy? Jakie cechy charakterystyczne, poza wartościowaniem, możemy wyróżnić w języku reklamy?