fot. Fotolia

Godziny poświęcone na sen są niezmiernie ważne dla naszego zdrowia. Powinniśmy więc je wykorzystać jak najefektywniej. Jak to zrobić? Przede wszystkim odpowiednio się przygotować. Warto wprowadzić do swojego planu dnia kilka zasad, które sprawią, że rano będziemy budzić się z uśmiechem.

Reklama

Zaplanuj wcześniej zadania na kolejny dzień!



O tym, że stres wpływa negatywnie na odpoczynek, wiedzą wszyscy. Warto więc problemy zostawiać za drzwiami sypialni. Jak to zrobić? Jedną z dobrych metod jest wcześniejsze planowanie zadań na kolejny dzień. Świadomość, że wszystko mamy pod kontrolą, obniża poziom stresu i poprawia samopoczucie.

Na zakończenie pracy lub wieczorem wynotuj listę zadań do zrobienia następnego dnia i nie myśl o nich tuż przed zaśnięciem. Obowiązki poczekają, a ty się wyśpij!

Sen lubi porządek!



Aby się wysypiać, dobrze jest przyzwyczaić organizm do stałej pory snu. Jeżeli masz problem z zasypianiem, zrezygnuj z drzemek w środku dnia, a do łóżka kładź się o stałej porze, najlepiej jeszcze przed północą. Warto również wprowadzić stałą porę pobudek.

– Jeżeli w tygodniu wstajesz o 7:00, w weekendy nie śpij do 12:00. Spanie „na zapas” i „odsypianie” rozregulowuje organizm i sprawia, że później w tygodniu trudno nam się obudzić – podpowiada Tomasz Goc, Dyrektor Handlowy Fabryki Materacy JANPOL.

Zjedz lekką kolację!



Nie jedz tuż przed snem – niech twój żołądek w nocy też odpocznie. Idealnym rozwiązaniem jest wczesna, lekkostrawna kolacja. Tuż przed snem warto za to wypić coś ciepłego. Na dobry sen najlepiej wpłynie ciepłe mleko z miodem lub herbatka ziołowa. Na kilka godzin przed snem zrezygnuj z kawy, czarnej herbaty i alkoholu. Ten ostatni sprawi, że nasz sen będzie płytki i w konsekwencji obudzimy się zmęczeni.

Odpocznij przed snem!



Zanim położysz głowę na poduszce, wycisz organizm. Zrezygnuj z aktywnych sportów, a kilkanaście minut wcześniej wyłącz telewizor i komputer. Wyciszeniu sprzyja relaksująca kąpiel albo przeczytanie książki.

Przed snem wywietrz pokój!



Optymalna temperatura w sypialni to około 18-19 st. C. Warto przed snem wywietrzyć pomieszczenie – świeże powietrze nie tylko pomoże zasnąć, ale również wesprze regenerację organizmu.

Zobacz też: Jak zwalczyć bezsenność?

Zadbaj o odpowiedni materac!



Kiedy już położysz się do łóżka, sprawą najważniejszą staje się materac i poduszka. Dobrze dobrany zapewni komfort snu i wypoczynek. Nieodpowiedni może nie tylko być przyczyną złego samopoczucia, ale również powodować ból kręgosłupa i zaburzenia krążenia.

Zbyt miękki materac sprawia, że mięśnie przykręgosłupowe całą noc są napięte, aby zrekompensować brak wsparcia kręgosłupa. Z kolei zbyt twardy materac skutkuje brakiem swobodnego krążenia krwi w miejscu ucisku, co wymusza częstą zmianę pozycji i uniemożliwia wypoczynek mięśni pleców i karku.

– Materac ma odpowiednią twardość, jeżeli leżąc na boku ramię i biodro zagłębia się na tyle, że kręgosłup tworzy linię prostą. Leżąc na wspak, kręgosłup powinien zachować naturalną krzywiznę przypominającą literę S – radzi Tomasz Goc.

Reklama

Zasypiaj na lewym boku!



Według wiedzy ajurwedyjskiej najzdrowsze jest spanie na lewym boku. Taka pozycja ułatwia drenaż limfatyczny, odciążając tym samym pracę serca w czasie snu oraz wspiera procesy trawienne. Warto więc spróbować zasnąć na lewym boku, aby dodatkowo pomóc swojemu organizmowi wypocząć.

Czas poświęcony na odpowiednie przygotowanie sypialni i własnego ciała do snu to czas dobrze wykorzystamy. Dzięki temu będziemy spali lepiej, wysypiali się szybciej i budzili się w lepszym humorze.

Zobacz też: 6 sposobów, by wstać rano szczęśliwym!

Źródło: materiały prasowe Sfera PR/mn