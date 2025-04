Przypomnij sobie, jak spędzałaś wakacje do tej pory. Co najczęściej wyprowadzało Cię z równowagi i odwracało uwagę od relaksu? Być może jest to coś, co możesz zmienić w tym roku?



Jak spędzić udany urlop?

Zmień swoje podejście!

Jeżeli wiesz, że humor często psuje Ci pogoda, zaplanuj alternatywne aktywności. Za dużo słońca – podziel dzień tak, aby unikać momentów największego nasłonecznienia. Być może musiałaś sama zajmować się dziećmi, bo Twój partner w tym czasie był zajęty? Może to czas, by przed wyjazdem ustalić podział obowiązków i porozmawiać co dla każdego z Was jest ważne w czasie nadchodzącego urlopu. Ważne, aby jasno i wprost porozmawiać o swoich oczekiwaniach i potrzebach, zamiast nadziei, że partner się domyśli.

Miej realne oczekiwania

Jakie masz oczekiwania, myśląc o swoich wakacjach? Czy chcesz zupełnie odpocząć, świetnie spędzić czas w idealnym miejscu? Takie założenia „odpoczynku na 100%” mogą być pułapką. Niestety niezbyt często (jeżeli nie nigdy ) udaje się coś w zupełności. Takie założenie naraża nas na napięcie. Jeżeli jednak założymy, że chcemy, aby było wystarczająco dobrze, zupełnie zmieni się nasz punkt widzenia. Dużo łatwiej zrealizować taki plan.

Nie przejmuj się drobnostkami

A co jeśli spotka Cię coś zupełnie nie po Twojej myśli? Możesz się temu przyjrzeć z zaciekawieniem. Zbieraj doświadczenia, zamiast je oceniać. Czasem nie mamy wpływu na sytuację i wściekanie nic nam nie da. To okazja do trenowania akceptacji tego, czego i tak nie możemy zmienić. Oczywiście, że szkoda, że pada przez całe dwa tygodnie, ale czy Twoja złość i frustracja mogą zmienić pogodę? Skoro nie, to może to czas na wykorzystanie Twojej cierpliwości i kreatywności.

Martyna Gralewska – psycholog i coach