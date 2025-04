Rada psychologa:

Zapewne chce być Pani delikatna i dlatego słowa odmowy nie brzmią dość jasno. Może więc pora szczerze powiedzieć koleżance, dlaczego nie chce się Pani z nią spotykać. To jednak wymaga uprzedniego zastanowienia się nad tym, co jest przyczyną Pani niechęci do tej osoby. To efekt jakiegoś jej konkretnego przykrego zachowania czy też po prostu nie odpowiada Pani ogólny sposób bycia koleżanki? W pierwszym wypadku dobrze byłoby jej wyjaśnić, w czym rzecz; w drugim – radzę krótko powiedzieć: „Przykro mi, gdy widzę, że nie zauważasz, że ciągle ci odmawiam. Chciałabym, żebyś zrozumiała, że nie jestem zainteresowana spotkaniami z tobą”. Powinno poskutkować.

