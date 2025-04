Poćwiczmy energię

Udowodniono naukowo, że wszystko we wszechświecie, włącznie z Tobą, składa się z energii. Wszystko, co mówisz, robisz lub myślisz, wszystko wokół Ciebie albo rozszerza Twoją energię, albo ją zmniejsza.

Kiedy Twoja energia rozszerza się, odczuwasz większe szczęście; kiedy Twoja energia kurczy się, jesteś mniej szczęśliwy.

Możesz to poczuć na własnej skórze, wykonując następujące proste ćwiczenie: usiądź prosto, odciągnij ramiona do tyłu, otwórz je szeroko, weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Zamknij oczy i skup się na tym, jak

się czujesz. Prawdopodobnie możesz opisać swoje uczucia w następujący sposób:

Wolny

Otwarty

Radosny

Uczucie

lekkości i przestrzeni — to jest właśnie rozszerzanie się.

Pomyśl

teraz o kimś, kogo kochasz, podziwiasz i z kim lubisz przebywać. Jak czuje się

Twoje ciało, gdy myślisz o tej osobie?

Rozszerzanie

Prawdopodobnie

znowu doświadczysz uczucia otwarcia, lekkości, rozszerzania. Ilekroć jesteś

szczęśliwy, doświadczasz rozszerzania. Naukowcy potrafią określić Twój poziom

szczęścia, przyglądając się rozszerzaniu w funkcjonowaniu Twojego organizmu.

Gdybyś był podłączony do różnych instrumentów medycznych w chwilach szczęścia,

to mógłbyś zauważyć zwiększony pobór tlenu, rozszerzenie naczyń krwionośnych,

rozluźnienie mięśni, równy rytm bicia serca i zwiększoną integrację

funkcjonowania Twojego mózgu — wszystko są to oznaki rozszerzenia Twojej

energii.

Kurczenie się

Teraz

skul ramiona, zwiń dłonie w pięści, zrób kilka krótkich, płytkich wdechów i

zmarszcz czoło. Jak się czujesz?

Zaniepokojony

Napięty

Pobudzony

Uczucie

ciężaru — to kurczenie się.

Podążaj w stronę szczęścia

Pomyśl

o kimś, kogo się boisz albo na kogo jesteś zły. Co czujesz? Ten sam rodzaj

ciężkiej, skurczonej energii. To nasze podstawowe uczucie nieszczęścia.

Wszystkie nasze negatywne emocje — gniew, lęk, smutek, zazdrość — kurczą nas i

dosłownie utrudniają przepływ naszej życiowej energii. Pod ich wpływem napinamy

mięśnie, zaczynamy płytko oddychać, nasze krążenie krwi pogarsza się. Gdyby w

tym stanie podłączyć

nas do urządzeń medycznych, wskazałyby one wzrost hormonów stresu. To upośledza

nasz system immunologiczny i zwiększa ryzyko infekcji i chorób.

Ludzie

ze Szczęśliwej 100 wybierają myśli, uczucia i zachowania, które ich rozszerzają

— nie te, które ich kurczą. Podniesienie swojego domyślnego poziomu szczęścia

polega na wykształceniu nawyków, które rozszerzają Twoją energię. Oto, co

sprawia, że nasza energia rozszerza się lub kurczy.

Rozszerzanie

to nasza autostrada do szczęścia. Możesz wykorzystać ten życiowy drogowskaz, by

przekonać się, czy podążasz w stronę

szczęścia, sprawdzając, na ile rozszerzony lub skurczony się czujesz w ciągu

dnia.

Fragment pochodzi z książki „Sekret szczęścia. 7 fundamentów życiowej radości” Marcii Shimoff i Carol Kline (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za wiedzą wydawcy.