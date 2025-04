W pracy, domu, na wyjeździe, w trasie czy przed snem – każdy z nas potrzebuje w ciągu dnia chwili wytchnienia. Jeśli z różnych względów mamy na odpoczynek tylko kilka minut i chcemy maksymalnie wykorzystać ten czas, polecamy wypróbować poniższe triki. Sprawią one, że w kilka chwil odzyskamy energię do działania i naładujemy swoje baterie!

Efekt Zeigarnika



Sposób ten został nazwany nazwiskiem naukowca, który wynalazł go w 1920 roku. Zalecał on, aby spisać na kartce wszystkie niedokończone zadania, które spędzają nam sen z powiek. Takie zapiski mogą być nawet zwykłymi gryzmołami, w których zawrzemy to, co nas męczy.

Może to być dokończenie projektu, lista zakupów, o których nie możemy zapomnieć, ważne adresy i numery, zestaw obowiązków, które musimy wypełnić po wyjściu z pracy i tak dalej. Wszystko to, co „chodzi nam po głowie”. Taka lista spraw do zrobienia uwolni nas od ciągłego myślenia o drobiazgach i oczyści umysł.

Zeigarnik twierdził wręcz, że zawsze warto mieć pod ręką kartę papieru, na której będziemy na bieżąco spisywać zadania do wykonania – dzięki temu nie będziemy sobie nimi przez cały dzień zaprzątać głowy!

Trzy kroki do pozytywnej energii



Ludzki mózg jest tak skonstruowany, że traci dużo cennej energii na rozpamiętywanie negatywnych emocji. To powoduje, że nie możemy odpocząć. Aby zrównoważyć złe odczucia pozytywami, specjaliści zalecają wykonanie następujących trzech kroków:

Doceń to, co masz! Dobrą pracę, udane życie prywatne, rodzinę. Pomyśl o swoich mocnych stronach, umiejętnościach czy talentach. Każdego dnia zapisz dwa lub trzy pozytywne drobiazgi, które ci się przydarzyły i za które jesteś wdzięczny/-a! Pomyśl przez chwilę, dlaczego pewne sprawy są dla ciebie ważne i co możesz zrobić, aby wypełnić życie pozytywnymi emocjami.

Jak nauczyć się optymizmu?

Technologie dla odpoczynku



Szacuje się, że codziennie na świecie jest wysyłanych i odbieranych 183 miliony e-maili. Aż jedna trzecia amerykańskich pracowników odpowiada na wiadomości w pracy w ciągu 15 minut, a 75% – w ciągu godziny. Badania wykazały, że ludzie odczuwają mniejszy stres, gdy ograniczają częstotliwość zaglądania do e-mailowej poczty. To przekłada się na wyższą wydajność, lepszą jakość snu i lepsze samopoczucie.

Nikogo nie namawiamy na to, by przestać odbierać maile (zwłaszcza w pracy!), jednak w krytycznych momentach można skorzystać z aplikacji, które pozwalają poradzić sobie z nadmiarem wiadomości i przepracowaniem. Przykładowo Happify pomaga wykonywać działania (oparte na naukowych podstawach), które prowadzą do poprawienia samopoczucia. Moment – śledzi częstotliwość automatycznego korzystania z telefonu. Headspace oferuje zaś pomoc w medytacji i strategii uważności umysłu.

Zwyczaj 11 minut



Ludzki mózg cały czas poszukuje sposobów na oszczędzanie wysiłku. Naukowcy odkryli wręcz, że postępuje on według „trzystopniowej pętli krytycznej” wyzwalającej nawyki. Krok pierwszy: wyzwalacz wywołuje automatyczną odpowiedź mózgu. Krok drugi: dochodzi do rutynowej czynności. Krok trzeci: dobre samopoczucie sprawia, że mózg chce powtórzyć cały proces. Jak to działa w praktyce?

Jeśli wieczorem mamy ochotę na coś słodkiego, otwieramy i jemy czekoladę. Czujemy się wówczas szczęśliwi, a nasze pragnienie zostaje spełnione. W tym triku chodzi więc o to, aby zmienić swoją rutynę, ale zachować „nagrodę”, czyli pozytywne uczucie. Zamiast czekolady możemy więc wieczorem zjeść słodki koktajl bananowy z dodatkiem kakao – zaspokoimy swoją żądzę, a jednocześnie spożyjemy mniej niezdrowych kalorii przed snem.

Aby wprowadzić w życie taki nowy nawyk, potrzebujemy 11 minut: naukowcy zaznaczają, że należy spędzić 30 sekund (albo mniej) na skupieniu na elemencie wyzwalającym, 10 minut na wypełnienie rutyny i 30 sekund na odczuciu nagrody. Kiedy następnym razem będziemy mieli ochotę na coś niezdrowego lub niewłaściwego, poświęćmy chwilę na to, jak ten nieodpowiedni nawyk zamienić na korzystną dla organizmu zmianę!

Pamiętajmy, że nawet najbardziej zapracowana osoba potrzebuje odpoczynku, żeby odzyskać balans i pracować wydajnie, a przede wszystkim zachować zdrowie. Ładowanie baterii to nie przywilej, ale obowiązek!

