Jeśli nienawidzisz pomyłek, paraliżuje cię strach przed popełnieniem błędów, wszystko, co nie idzie po twojej myśli i zgodnie z planem traktujesz jako porażkę, to może być dobry czas, aby podjąć wyzwanie zmiany swojego nastawienia.

Jak uczyć się na błędach - 1. Weź odpowiedzialność za swoje działania

W momencie, w którym bronimy się przed błędami lub za bardzo je przeżywamy ich popełnienie, możemy zamknąć sobie drogę do skorzystania z ważnych informacji, które one dla nas niosą. Niekiedy mamy tendencję do tłumaczenia sobie tego, co nam się nie udało okolicznościami zewnętrznymi. Możemy mówić sobie, że to szef miał zły dzień lub zespół w firmie nie pracował, jak należy – dlatego zadanie się nie powiodło. Dopóki nie przyjrzymy się sobie i naszemu wkładowi w niepowodzenie, dotąd nie będziemy mogli skorzystać z informacji na temat tego, co mogliśmy zrobić lepiej lub inaczej. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale warto pilnować tego, na co go rzeczywiście mamy.

Jak uczyć się na błędach - 2. Zwróć uwagę na informacje zwrotne

Niektórzy uważają, że nie ma błędów, są tylko informacje zwrotne na temat naszego zachowania. To ciekawy pomysł na zyskanie nowej perspektywy. Tym bardziej, że takie patrzenie na porażki nie odbiera sił i wiary, może nas mobilizować i sprawiać, że będziemy się wciąż uczyć. Nie będziemy ignorować tego, co nam nie poszło, ale będziemy mieć szanse na zachowanie lepszego zdania o sobie.

Jak uczyć się na błędach? 3. Wyciągnij wnioski

Najważniejszym, o co można zadbać po zrobieniu błędu, to sprawdzenie czego nauczyło cię to doświadczenie, jakie wyciągasz z tego wnioski, co zrobiłbyś inaczej, gdybyś raz jeszcze spotkał się z taką sytuacją. Gdy przeanalizujesz doświadczenie, możesz poczuć spokój, płynący z uczenia się. Ważne, aby nie wracać ciągle do tematu i nie przerabiać go raz po raz, wtedy możemy niepotrzebnie ugrzęznąć w szczegółach.

Aby zyskać dystans do wydarzenia, które oceniamy jako porażkę, warto zadać sobie pytanie: „Jakie to będzie miało znaczenie dla mnie za kilka lat?“. Może wtedy okazać się, że nie było to aż takie ważne. Pamiętajmy, że popełnianie błędów i naprawianie ich rozwija naszą elastyczność. Warto mieć odwagę do rozmawiania z innymi o naszych pomyłkach. Nie tylko możemy zyskać cenne, inne od naszego spojrzenie na sprawę, ale również dajemy innym szansę nauczyć się czegoś od nas.

