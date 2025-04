Pierwszym krokiem do radzenia sobie z nieśmiałością jest zrozumienie jej natury. Kiedy pojawia się nieśmiałość, często towarzyszy jej napięcie. Być może zauważasz u siebie nerwowe ruchy rąk, częste poprawianie fryzury albo bawisz się długopisem. Czy w takim razie opanowanie tych mimowolnych gestów spowoduje, że ludzie będą Cię spostrzegali jako osobę bardziej pewną siebie? Sprawdź, czy gesty mogą zamaskować nieśmiałość:

Czy gestami można ukryć nieśmiałość?

Niestety, raczej nie. Okazuje się, że na poziomie nieświadomym, człowiek bardzo skutecznie odczytuje mowę ciała. Sztuczne kierowanie swoimi gestami będzie powodowało, że nasze zachowanie wyda się nienaturalne. Gesty wykonujemy automatycznie. Jeżeli będziemy próbowali na siłę nieruchomo trzymać dłonie w czasie mówienia, prawdopodobnie szybko zacznie ruszać się nasza noga.

Jak ukryć nieśmiałość?

Alternatywą do prób bezwzględnego zapanowania nas naszym ciałem jest zajęcie się źródłem niepokoju. Nadmierna gestykulacja wynika z napięcia, jest jego zewnętrznym objawem. Opanowanie się da nam komfort koncentracji na rozmowie i przy okazji, znacznie zmniejszy ilość nerwowych ruchów. Jedną z metod jest przesunięcie uwagi z nas (myśli „jak ja wypadnę?”, „Czy to co mówię ma sens?”, „O co mnie teraz zapyta?”) na naszego rozmówcę i treść rozmowy. W ten sposób stajemy się bardziej wydajni, bo nasze zasoby uwagi są wykorzystywane tylko do analizowania tego, o czym mówimy. Nie są dzielone między rozmowę a nasze nerwowe myśli.

Za pierwszym, drugim razem taka zmiana zachowania może nie być prosta. Tak jak w sporcie, zmiana naszych przyzwyczajeń i nawyków wymaga czasu i treningu. Zaobserwujesz, że coraz bardziej widoczne efekty będą się pojawiały z każdą kolejną rozmową.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.