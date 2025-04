Zastanów się, co wywołuje u Ciebie stres

Zastanów się teraz nad sześcioma sytuacjami, które codziennie wywołują u Ciebie stres. Przerwij i pomyśl przez chwilę nad zmianą, której mógłbyś dokonać, by uprościć tym samym swoje życie. A oto kilka propozycji.

Zdarzenie stresowe: odprawienie dzieci do szkoły każdego ranka jest ogromnie stresujące. Co robić?

Wszyscy moglibyśmy wstawać wcześniej.

Mógłbym wstawać przed dziećmi.

Moglibyśmy przygotować wszystkie rzeczy poprzedniego wieczoru.

Mogę pozwolić na to, by to dzieci były odpowiedzialne za to, czy są gotowe czy nie. Jeśli nie — trudno. Nauczą się!

Zdarzenie stresowe: ruch na drodze do pracy staje się coraz większy. Zanim do niej dotarłeś, z Twoich uszu wydobywał się już dym z powodu ogromnej złości, jaką poczułeś.

Mógłbym wyjeżdżać wcześniej i wybierać dłuższą, ale mniej zatłoczoną drogę.

Mógłbym rozejrzeć się za publicznym środkiem transportu — w pociągu przynajmniej mógłbym poczytać.

Mógłbym zainwestować w nagrania książek, które chcę przeczytać, ale nigdy nie mam na nie czasu.

Przykłady te mogą nie odnosić się bezpośrednio do Twoich problemów, ale poddadzą Ci pewne pomysły.

Nie mówimy o znacznych zmianach w stylu życia (na to przyjdzie pora później). Chodzi jedynie o to, by przyjrzeć się codziennym stresorom, których najprawdopodobniej możesz się pozbyć, lecz jak dotąd o tym nie myślałeś.

Wskazówka

Staraj się tylko zmieniać rzeczy, które powodują u Ciebie stres. Wiele spośród tego, co się wydarza tkwi bardziej w stosunku, jaki do tego masz, a to również dasz radę zmienić.

Pokonaj własne stresory

A teraz weź swój notatnik i zapisz kilka własnych pomysłów. Poszukaj rozwiązania , znajdź kilka propozycji poprawek i zastanów się, jak mogą Ci one pomóc.

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni” autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.