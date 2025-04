W małżeństwie

Robienie tego, na co mamy ochotę, jest postrzegane jako troska o siebie. Jednak takie podejście nie rokuje dobrze dla małżeństw. Jeśli od czasu do czasu zrobisz to, co sprawia przyjemność Twojemu partnerowi, choć akurat Tobie niekoniecznie, będzie to świadczyć o braku egoizmu, chęci dawania siebie i troskliwości.

Dbanie i troskliwość

Dodatkowo partner widzi, że jest kochany, że o niego dbasz. Dzięki temu Wasz związek się umacnia. Zapytaj partnera, co lubi robić — powinno to być coś, czego zwykle nie robi ze względu na Ciebie.

Być może Twoja partnerka chciałaby pójść potańczyć? Idźcie do klubu. Postaraj się za wszelką cenę czerpać przyjemność z tego, co robicie razem — być może przyjemnie będzie się wyjściowo ubrać, kołysać się w rytm muzyki, przytulać się do ukochanej, widzieć, jak się dobrze bawi, obserwować innych i nauczyć się nowych kroków tanecznych?

Twoja partnerka może zrobić to samo w stosunku do Ciebie, na przykład pójść na mecz czy wyścigi samochodowe. Jeśli nie przepada za hałasem, może zabrać zatyczki do uszu i postarać się czerpać przyjemność ze wspólnego wyjścia, ciesząc się entuzjazmem swojej drugiej połowy, analizować stroje uczestników, porównywać czasy na postoju technicznym, zgadując, kto wygra lub obserwując innych widzów.

Fragment pochodzi z książki „Introwertyk i ekstrawertyk w sidłach miłości. Jak sprawić, aby związek oparty na przeciwieństwach był udany?” Marti Olsen Laney i Michaela L. Laney (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za wiedzą wydawcy.