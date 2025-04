Nieśmiałość może mieć wiele odcieni i znaczeń, które zależą od doświadczenia. Jedna osoba może zdefiniować siebie jako nieśmiałą, ponieważ w porównaniu z innymi osobami z jej otoczenia, trudność sprawia jej występowanie przed większym gronem ludzi. Nie lubi mówić na forum. Inna osoba mówiąc o swojej nieśmiałości ma na myśli trudności we wchodzenia w relację z nowymi ludźmi. Ocenia w ten sposób łatwość w poznawaniu nowych przyjaciół i nawiązywanie z nimi kontaktu. Jeszcze innymi przykładem może być ogólna niechęć do zwracania na siebie uwagi.

Reklama

Czy rzeczywiście jesteś nieśmiała?

Aspektem, na który warto być szczególnie uważnym, to źródło naszej etykiety „osoby nieśmiałej”. Czy rzeczywiści jest tak, że czujemy dyskomfort w relacjach i brak nam śmiałości czy jest to przypisana nam przez otoczenie etykieta. Przykładem może być sytuacja, kiedy nie myśleliśmy o sobie jako o kimś nieśmiałym do momentu, kiedy w czasie spotkania z grupą przyjaciół, jedna z osób (wygadana i będąca w centrum uwagi) zwróciła się do nas publicznie: „Nic nie mówisz przez całą imprezę, czemu jesteś taka cicha?” Nagle coś co do tej pory było cechą charakteru, stało się problemem. Im więcej takich uwag, tym łatwiej poczuć się nieśmiałym. Czasem jednak zmiana otoczenia może zmienić etykietę, więc własny komfort i ocena sytuacji są lepszymi punktami odniesienia.

Czy nieśmiałość może mieć swoje plusy?

Amerykański profesor psychologii Philip Zimbardo w swojej książce „Nieśmiałość” zwraca uwagę, że wiele słów, które określają nieśmiałość (np. „skromny” czy „dyskretny”) budzą w języku pozytywne skojarzenia. Wyważony, czasami poważny styl bycia osób nieśmiałych sprawia, że nie onieśmielają oni innych. Przez to może być im łatwiej unikać konfliktów interpersonalnych. Osoba, która nie narzuca swoich przemyśleń innym i ich nie dominuje w rozmowie, spostrzegana jest często jako dobry słuchacz.

Kiedy nieśmiałość staje się problemem?

Od poczucia wpływu na sytuację, poczucia, że „kontrolujemy” swoją nieśmiałość zależy czy jest dla nas kłopotem. Jeżeli przysparza cierpienia i odbiera radość i przez dłuższy czas sami nie potrafimy sobie z nią poradzić to warto zwrócić się po wsparcie do psychologa. Pomoże znaleźć balans i odzyskać dobrostan.

Czytaj także:

Czy gestami można ukryć nieśmiałość?

Jak odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją?

Wymyśl swoją pewność siebie!

Dlaczego warto chwalić się sobą?

Reklama

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.