Jak wydobyć blask skóry

Tryb życia:

Na właściwy tryb życia składa się wiele czynników. Niezwykle istotna jest odpowiednia ilość snu oraz zachowywanie właściwych proporcji pomiędzy odpoczynkiem i pracą. Co do tej ostatniej, zadbajmy o warunki, w których pracujemy - równie ważne co wietrzenie pomieszczenień, dostęp do dziennego światła i wygodne stanowisko pracy są poprawne relacje ze współpracownikami i szefem oraz brak stresu psychicznego. Pamiętajmy o umiarkowanym wysiłku fizycznym - sport wyczynowy to silny stres oksydacyjny.

Dieta:

Właściwa dieta powinna być bogata w antyoksydanty. Możemy je znaleźć m.in. w olejach roślinnych, zbożach, owocach, warzywach, ziołach, przyprawach, kawie i herbacie. Mają dobroczynny wpływ na kondycję naszego organizmu, ponieważ zawierają wiele cennych substancji. Oleje są szczególnie bogate w tokoferole, tokotrienole, fosfolipidy (witamina E). W owsie i ryżu znajdziemy różne pochodne ligniny, w owocach i warzywach witaminę C, flawonoidy, karotenoidy, w przyprawach i ziołach – bogactwo związków polifenolowych.

Pielęgnacja:

Podstawę pielęgnacji powinny stanowić kosmetyki zawierające w swoim składzie antyoksydanty. Cenne są zwłaszcza te o sprawdzonym i skutecznym działaniu - witamina C, E i polifenole. Antyosydanty są bardzo wrażliwe na zmiany środowiska i szybko tracą swoje właściwości. Tylko markowe produkty dają gwarancję, że zawarte w kremach, emulsjach czy innych formach kosmetyków witaminy i polifenole zachowają aktywne działanie. Ważny jest też właściwy dobór kosmetyków: na dzień (ochrona przed promieniowaniem UV), na noc (konsystencja ułatwiająca wchłanianie ) i pod oczy (specjalna formuła na wrażliwe okolice). Należy też zadbać o właściwą aplikacje kosmetyków – zawsze na umytą, oczyszczoną skórę, odpowiednimi ruchami i z zachowaniem odpowiedniej dawki.

Czym są antyoksydanty

Antyoksydanty, deoksydanty, przeciwutleniacze – wszystkie te terminy oznaczają substancje, które neutralizują wolne rodniki. Co to właściwie znaczy? Wolne rodniki to bardzo małe cząsteczki, występujące naturalnie w naszym organizmie. Posiadają pojedynczy, tzw. ,,wolny elektron”, który szuka drugiego do pary. Gdy ich ilość wzrośnie tak bardzo, że organizm nie może samoczynnie ich zneutralizować, stają się niebezpieczne - atakują prawidłowe struktury cząsteczkowe i odbierają im elektrony. Pozbawione elektronów cząstki starają się „ukraść” je innym i tak powstaje efekt domina, prowadzący do destrukcji struktur komórkowych. Antyoksydanty to zatem cząsteczki - „rycerze”, biorące na siebie działanie wolnych rodników.

Antyoksydanty dzielimy na wewnętrzne, tzw. endogenne, występujące w naszej skórze – tutaj należy wiele enzymów - i egzogenne, tzw. zewnętrze, które musimy dostarczyć z zewnątrz. Do tej grupy należy wiele znanych witaminy o udowodnionych naukowo właściwościach: witamina C, E, a także bardzo wartościowe, ale wciąż mało popularne polifenole.

Co prawda, na poziom antyutleniaczy endogennych mamy niewielki wpływ, jednak na poziom antyoksydantów egzogennych – już całkiem spory. Antyoksydanty możemy dostarczać organizmowi wraz z pożywieniem, z tym że do skóry dotrze niewielka ich ilość. Z 1000 mg połkniętej witaminy C do skóry trafi zaledwie 10 % przyjętej dawki, czyli około 100 mg (tabletki dostępne w aptekach mają dawkę 100 lub 200 mg). Zakładając, że skóra twarzy stanowi około 18/20 całej powierzchni ciała, na ten obszar przypada raptem 5 mg witaminy C!!!! W takiej sytuacji, aplikowanie odpowiednich dermo kosmetyków da nam gwarancje, że odpowiednia ilość antyoksydantów dotrze w miejsca, które tego najbardziej potrzebują.