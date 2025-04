„Nie stresuj się”, „Odpuść”, „Przestań się przejmować” – znacie to? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Stres jest nieodłączną częścią życia większości z nas, ale warto nauczyć się z nim walczyć. Dlaczego jest to tak ważne?

Reklama

Stres i jego skutki

Według raportu GFK prawie co piąty Polak żyje w ciągłym stresie. Co ciekawe (i dla nas smutne), najbardziej stresują się kobiety. 74% pań deklaruje, że odczuwa stres przynajmniej raz w tygodniu, a aż 22% – codziennie!

Tymczasem stres działa jak śmieciowe jedzenie: badanie na myszach dowiodło, że wywołuje takie same zmiany w obrębie flory bakteryjnej jak wysokotłuszczowa dieta. Odrobina stresu w ciągu dnia równa się więc zjedzeniu tłustego burgera i zagryzieniu go frytkami… i tak każdego dnia, jeśli stresujemy się codziennie. Nic dziwnego więc, że osoby, które są na niego regularnie narażone, mają problemy zdrowotne i walczą z nadwagą.

Stres jest więc naszym wrogiem i aby go pokonać, potrzeba nam dużej dozy motywacji i wiedzy na temat tego, jaką krzywdę może nam wyrządzić. Zebrałyśmy w galerii 5 następstw, które pojawiają się u wiecznie zestresowanych osób. Są groźne, nieprzyjemne i dokuczliwe, a przede wszystkim rujnują zdrowie. Wierzymy, że jeśli je poznacie, będziecie bardziej skłonne do tego, by przynajmniej podejmować próby okiełznania zdenerwowania na co dzień.

Zobacz też:

„Udaję, że go nie ma”, „staram się o nim nie myśleć” – nowe badania wyjawiły, że Polacy nie radzą sobie ze stresem

Jak walczyć ze stresem? Skuteczne techniki!

Reklama