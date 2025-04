Aby przyszłość była lepsza, trzeba przeprowadzić wiele zmian. Co dotyka Twojej czułej struny? Jaką rolę będziesz odgrywać w szerszym systemie społecznym? A może ważne są dla Ciebie wyłącznie Twoja garderoba, biżuteria, samochód, wakacje i inwestycje w nieruchomości?

Co z innymi?

Gdyby każdy z nas zrozumiał to, że nasz życiowy cel wpływa na przyszłość wielu innych ludzi na tym świecie, to w ciągu jednego roku Ziemia byłaby zupełnie inną planetą. Jak Twoja przyszłość współgra z dobrem wszystkich ludzi? Czy to w ogóle Cię obchodzi? Co możesz zaoferować ludzkości w drodze do spełnienia swoich marzeń? A może liczysz się wyłącznie Ty sam?

Czy zastanawiasz się nad tym, jaki potencjalnie wpływ może mieć Twoje życie na ludzi z Twojego otoczenia, a może sądzisz, że Twoje życie jest bez znaczenia i że nie możesz mieć żadnego wpływu na innych?

Polecamy: Czy przeciwieństwa się przyciągają?

Możesz pomóc!

Nie musisz karmić głodujących ani dawać schronienia osobom bezdomnym, aby oddziaływać na ich życie. Możesz przeprowadzać badania naukowe lub zajmować się projektowaniem zieleni, opieką nad dziećmi lub wykonywać usługi kosmetyczne. Bez względu na to, co sprawia Ci radość, proces Twojego życia może wpływać na innych ludzi.

Co więcej, nie żyjesz na tej planecie sam. Twoja przyszłość wpływa na osoby z Twojego otoczenia, i odwrotnie. Możesz stworzyć wiersz lub kartkę z życzeniami, które sprawią, że dwoje ludzi bliskich rozstania się postanowi jednak być razem — ponieważ w tę pracę wkładasz swoje serce.

Możesz stać się wynalazcą urządzenia elektronicznego, które będzie sygnalizować zbliżający się atak serca i tym samy ocali życie wielu ludzi — ponieważ przeprowadzanie badań sprawia Ci radość. Możesz podarować komputer samotnej matce właśnie rozkręcającej swoją firmę, która wiele lat później może być wspaniałą szansą rozwoju dla Twoich własnych wnuków.

Polecamy: Jak wprowadzić trwałe zmiany w życiu?

Efekt halo

Twoje słowa i uczynki wywołują falę, która potencjalnie może dotknąć całej ludzkości. Twój wpływ na jedno szczególne dziecko może być tak ogromny i pozytywny, że już jako człowiek dorosły może ono ocalić świat przed wybuchem wojny — a to wszystko dzięki Twojemu współczuciu, trosce, wspaniałomyślności i dyplomacji. Radość, którą odczuwasz, realizując swój życiowy cel, może doprowadzić Cię do spotkania z nieznajomym, który właśnie rozważa popełnienie samobójstwa; i wtedy taka osoba, pod Twoim wpływem, może dojść do wniosku, że świat jednak wcale nie jest taki zły.

Fragment pochodzi z książki „Wewnętrzna siła. Zamachowe koło twojego życia” autorstwa Barbary Rose (Wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Reklama