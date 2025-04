Moja 24-letnia córka od kilku miesięcy leczy się na depresję. Jest pod stałą opieką lekarza psychiatry, do którego ma zaufanie, regularnie zażywa też leki. Jednak córka jest bardzo skryta – nie chce opowiadać mi o swoich problemach, nie przekazuje treści swoich rozmów z lekarzem, nie chce też, abym sama z nim porozmawiała. Chcę uszanować jej decyzję. Zdaję sobie sprawę z tego, że leczenie stanów depresyjnych musi potrwać, jednak zastanawiam się, czy psychoterapia nie przyspieszyłaby tego procesu. Na czym ona konkretnie polega i czy może być stosowana w depresji?

Reklama

Na pytania Czytelników odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:



Najprościej mówiąc, psychoterapia jest metodą leczenia, która ma dać odpowiedź na pytanie, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za pojawienie się objawów różnych chorób. Należą do nich m.in. zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne (do których zalicza się depresję), a także nerwice. Jest też metodą pomocniczą w leczeniu osób, które borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami oraz w leczeniu osób chorych psychicznie (a także ich późniejszej rehabilitacji).

Jak wygląda psychoterapia w leczeniu depresji?

Psychoterapia w głównej mierze polega na rozmowie, dzięki której możliwe staje się rozpoznanie i ustalenie mechanizmów związanych z pojawieniem się choroby oraz ich zmianie. To proces leczenia, dzięki któremu osoba poddana psychoterapii jest w stanie zmienić sposób myślenia i zachowania.

Na podjęcie psychoterapii zgodę musi wyrazić sam pacjent. Bez jego akceptacji nie jest ona możliwa.

Dla skuteczności terapii duże znaczenie ma swobodny wybór danej osoby o jej rozpoczęciu – bez nacisku psychoterapeuty i najbliższych. Ta decyzja może być podjęta po kilku wstępnych indywidualnych spotkaniach ze specjalistą. Pacjent musi też mieć świadomość, że psychoterapia jest procesem długotrwałym i wyrażając zgodę na uczestnictwo w spotkaniach, powinien nastawić się na wielomiesięczny kontakt ze specjalistą.

Metody psychoterapii – jaki nurt jest dla mnie odpowiedni?

Jakie mogą być przyczyny depresji?

Depresja ma swoje źródło w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Od samotności, przez uzależnienia, przewlekła chorobę, po utratę bliskiej osoby. Przyczyna jej powstania może się też łączyć z czynnikami fizjologicznymi, które wiążą się z brakiem równowagi chemicznej w mózgu. Dlatego lekarz bierze pod uwagę oba czynniki choroby – psychologiczne i fizjologiczne.

Z kolei sama psychoterapia to próba zrozumienia, co doprowadziło do stanów depresyjnych i próba rozwiązania problemów. Wszystko po to, by dana osoba odzyskała kontrolę nad życiem. Ponadto psychoterapeuta uczy pacjenta technik, które pozwolą mu pokonywać problemy i radzić sobie z przeróżnymi życiowymi trudnościami.

Należy jednak zaznaczyć, że chociaż stosowanie farmakologii przeciwdepresyjnej i psychoterapii jest skutecznym leczeniem, to nie w każdym przypadku istnieją zalecenia do ich jednoczesnego stosowania. Tak się dzieje wówczas, gdy depresja nie ma bezpośredniego związku ze stanem psychicznym i problemami konkretnej osoby. Tak więc o zastosowaniu psychoterapii powinien zadecydować lekarz psychiatra.

Mimo oporów córki proszę spróbować przekonać ją do rozmowy na temat przebiegu leczenia depresji i konieczności pani konsultacji z lekarzem psychiatrą, by mogła pani uczestniczyć w procesie dochodzenia jej do zdrowia.

Reklama

Polecamy:

Jakie są objawy depresji?

Wszystko o lekach na depresję