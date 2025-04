Psycholożka, zajmująca się zdrowiem Kelly McGonnigal przyznała ostatnio, że spędziła 10 lat na uczeniu ludzi, że stres źle na nich działa. Informowała, że stres może prowadzić do chorób, zwiększa prawdopodobieństwo zarówno zwykłego przeziębienia, jak i poważnych chorób kardiologicznych.

Ostatnio jednak zmieniła zdanie. Naukowcy przeprowadzili badanie, trwające 8 lat i obejmujące 30 000 osób. Polegało ono na zadaniu 2 pytań: „Jak dużo stresu odczuwałeś w ostatnim roku?“ oraz „Czy uważasz, że stres może wyrządzić ci krzywdę?“. Wyniki pokazały, że osoby, które doświadczyły wiele stresu i wierzyły, że jest on szkodliwy były bardziej zagrożone chorobą i śmiercią niż osoby, które oceniały wpływ stresu jako neutralny.

Sama zdecyduj, jak stres na ciebie wpłynie

Wyniki badań wskazują, że zmiana przekonań na temat szkodliwości stresu, może wpłynąć na nasze zdrowie. Dzieje się tak dlatego, że inne myślenie powoduje inną odpowiedź ciała. Zazwyczaj stres objawia się przyspieszonym biciem serca, szybszym oddechem, poceniem się. Możemy zinterpretować te sygnały od ciała jako objaw zbyt dużej presji i naszego niepokoju.

Jednakże, możemy przecież uznać je za znak, że nasze ciało jest gotowe podjąć wyzwanie oraz że jest pełne energii. Przyspieszony oddech? To tylko dobrze, dzięki temu dostarczamy sobie więcej tlenu do mózgu. Szybkie bicie serca, powoduje wzmożoną gotowość do podjęcia działania. Ludzie, którzy uważają, że takie sygnały stresu z ciała wpłyną pozytywnie na ich radzenie sobie z sytuacją, są mniej zaniepokojeni i bardziej pewni siebie.

Więcej bliskości - mniej stresu

Gdy u ludzi, kiedy odczuwają presję wydziela się tzw. hormon stresu – kortyzol, to jednocześnie produkowany jest inny hormon – oksytocyna, odpowiadająca m.in. za tworzenie relacji z innymi. To hormon, który zachęca nas do poszukiwania źródeł wsparcia – a to, jak wiadomo, jest ważną stroną radzenia sobie z przeciwnościami.

Twój stres chce, żebyś w trudnym czasie była otoczona bliskimi osobami, z którymi łatwiej jest przejść przez trudne chwile. Co ciekawe, okazuje się również, że na szkodliwe działanie stresu bardziej odporne są osoby, które na przykład udzielają się charytatywnie, aktywnie wspierają innych, pracują na rzecz potrzebujących. Większa odporność na stres jest konsekwecją dbania o innych.

Niezwykłe, jak potocznie negatywnie kojarzące się zjawisko stresu, jest narzędziem do lepszego życia. Nadawanie pozytywnego znaczenia sygnałom stresu powoduje większe zaufanie do siebie, wiarę, że sprostamy przeciwnościom losu. Przeżywanie stresu wzmacnia także nasze relacje z innymi – powoduje, że zbliżamy się do ludzi, szukając wsparcia, ale także dając je.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.