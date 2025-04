W pokoju siedzą dwie osoby. Wchodzi szef, jest niezadowolony, wymaga przyspieszenia pracy, ponagla terminami. Dlaczego jedna osoba przyjmuje informacje i pracuje dalej, a drugiej zaczynają się trząść ręce, czerwieni się, drży jej głos? Być może zupełnie inaczej oceniły sytuację i płynące z niej zagrożenie.

Ocena a nie sytuacja

Okazuje się, że wpływ na przeżywany stres ma nasza ocena sytuacji. Wielu rzeczy, których nam się przytrafiają, nie jesteśmy w stanie zaplanować ani uniknąć, ale możemy wpływać na to, co o nich myślimy. Jak ze sobą rozmawiamy, jak spostrzegamy to, co przydarza nam się w życiu, może wpływać na stan naszych emocji. Jeżeli ocenimy sytuację jako stresującą, w naszym organizmie rozpocznie się szereg zmian fizjologicznych, które długofalowo są szkodliwe. Z tego powodu ćwiczenia w zmianie swojego spostrzegania stresu, mogą być szczególnie użyteczne gdy jesteśmy na niego długotrwale narażeni.

Nowe podejście

Sposobem radzenia sobie ze stresem jest poczucie humoru, momentalnie pozwala zdystansować się od sytuacji. Można zarówno życzliwe w duchu śmiać się z siebie lub żartować z przyjaciółmi. Istotne, żeby szukać okazji i ćwiczyć. Na początku może się to wydawać niezręczne i nieadekwatne, ale ulga jaką przynosi śmiech jest współmierną nagrodą za nasze starania.

Stres może ukrywać się w naszym języku. Inaczej organizm będzie reagował, kiedy powtarzasz sobie w głowie „Zawsze stoję w korku w drodze do pracy” i „Nigdy nie oddaję projektów na czas” niż na słowa „Dzisiaj stoję w korku w drodze do pracy” i „Tym razem nie oddałem projektu na czas”. W pierwszym wariancie sytuację, która dzieje się w tej chwili rozciągamy na całe nasze życie, generalizując potęgujemy poczucie bezradności. W drugim podejściu radzimy sobie z emocjami i stresem adekwatnym do tego co się dzieje, zamiast niepotrzebnie go nasilać. Odporność na stres można świadomie wzmacniać i ćwiczyć.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.