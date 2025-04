Odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Rozumiem, że Pani uważa postępowanie mamy za niestosowne. Ma to zapewne związek z żałobą po stracie taty, którego pamięć pragnie Pani uszanować. Ważne jest jednak, jak mama podchodzi do nowego małżeństwa. Czy jest to jej niezależna decyzja? Jeśli tak, proszę pozwolić jej cieszyć się życiem. Jest przecież dorosłą kobietą, która potrafi zapewne ocenić własną sytuację życiową. Poza tym, może czuć się samotna i potrzebować kogoś koło siebie. Chyba że jest coś, co niepokoi Panią w jej wybranku. Wtedy należy powiedzieć mamie wprost o swoich obawach, by mogła jeszcze przemyśleć swój wybór.

Reklama

Podyskutuj o małżeństwie na forum polki.pl