Szanse na spełnienie naszej prośby zwiększa koncentrowanie się na tym, czego chcemy, a nie na tym, czego nie chcemy. Jeżeli zastanawiasz się czy powiedzieć „Nie chcę, żebyś się spóźniał” czy „Chcę, żebyś przychodził punktualnie”, to korzystnie wybrać drugą opcję. Brzmi podobnie, ale gdzie indziej kieruje uwagę Twojego rozmówcy. Już na wstępie kontekstem Waszej rozmowy jest punktualność, nie trzeba się zastanawiać, co przestać robić i czym to działanie zastąpić.

Jak wyrazić swoje oczekiwania - bądź konkretna

Poza tym, tak jak w przypadku spóźniania się można dość łatwo domyśleć się, że chcemy aby ktoś przychodził na czas, tak w innych sytuacjach nie jest to już takie oczywiste. Na przykład jeśli ktoś mówi „Przestań tyle pracować”, to chodzi o to, że nasz partner kończy pracę za późno, nie poświęca nam czasu, zapomina o domowych obowiązkach czy o coś jeszcze innego? Dużo szybciej można porozmawiać o zmianach i do nich później doprowadzić, kiedy oboje wiemy, gdzie zmierzamy. Bardzo usprawnia porozumiewanie się komunikat „Zależy mi, żebyś spędzał ze mną więcej czasu popołudniami, co możemy zrobić, żeby to było możliwe?”.

Jak wyrazić swoje oczekiwania - proś, nie żądaj

Na skuteczność naszych próśb może też wpłynąć dostrzeżenie różnicy między prawdziwą prośbą a prośbą, która tak naprawdę jest zawoalowanym żądaniem. Polega na dopuszczanych przez nas konsekwencjach. Jeżeli wypowiadając swoją prośbę, zakładasz, że osoba może zarówno się zgodzić, jak i Ci odmówić to rzeczywiście jest to proszenie. W sytuacji kiedy zakładasz, że ktoś na pewno Ci pomoże, a jeśli nie to będziesz na niego zły lub rozżalony to tak naprawdę żądasz. Chodzi o groźbę obarczenia winą, ukarania, zabrania miłości. Być może przypominasz sobie jak czasem mówisz „Proszę pomóż mi posprzątać”, a Twój mąż odpowiada „Za chwilę” i wtedy zalewa Cię złość i zaczyna się kłótnia.

Bycie w związku oznacza zaakceptowanie, że nasz partner jest dorosłą, suwerenną osobą. Może mieć ochotę zrobić to na czym nam zależy, ale nie jest naszą rolą wymaganie czy zmuszanie, bo wtedy bardziej przypominamy rodzica niż partnera. Nie zawsze jest to łatwe do przyjęcia, ale jedyną dorosłą formą „wywierania wpływu” jest rozmawianie i przedstawianie argumentów.

