fot. Fotolia

Co roku ten sam scenariusz – nadchodzi Nowy Rok, a wraz z nim długi spis postanowień i deklaracji. Zdrowy tryb życia zajmuje honorowe miejsce na liście noworocznych zobowiązań. Obiecujemy swojemu ciału lepsze traktowanie, racjonalną dietę i regularne wizyty na siłowni. Co zrobić, aby noworoczne postanowienia stały się codziennym nawykiem, a nie tylko chwilową zmianą? Oto kilka porad, które ułatwią utrzymanie motywacji na wysokim poziomie. W grupie siła!

Reklama

1: Plan minimum, czyli mądrze wyznaczone cele



Troska o własne ciało nie powinna kojarzyć się z krótkim okresem wyrzeczeń oraz negatywnych doświadczeń, które chcemy wymazać z pamięci jak tylko osiągniemy pierwsze pożądane efekty. Jeżeli frustrujemy się słabymi wynikami, to może źle wyznaczyliśmy cele? Dobry plan to podstawa sukcesu! Na początku warto zacząć spokojnie. Bezpiecznie założyć plan minimum – stopniowo wprowadzać zmiany i nowe, zdrowe przyzwyczajenia, przyjmując taktykę małych kroków. To sposób, by poznać swój organizm, zidentyfikować obszary, które wymagają zmiany.

Nie da się „naćwiczyć” czy "najeść zdrowo" na zapas, łatwo się natomiast zniechęcić, jeżeli już na początku nie uda się nam sprostać naszym własnym oczekiwaniom. Przy odrobinie cierpliwości kolejny miesiąc będzie okazją, by wyznaczyć i osiągnąć kolejny cel.

2: Szybki kurs języka korzyści



Dla kobiet i mężczyzn, którzy toczą życiową walkę ze swoją wagą czy brakiem formy, motywacja jest kluczowym sojusznikiem i odgrywa ogromną rolę w zagrzewaniu do podejmowania codziennych wyzwań związanych ze zdrowym stylem życia. Recepta wydaje się prosta, jednak statystyki dowodzą, że jej realizacja jest dla większości osób ogromnym wyzwaniem.

Badania Herbalife Global Consumer & Distributor Insights pokazały, że ponad 80% Polaków chciałoby prowadzić zdrowszy tryb życia, z czego 63% poparło swoje chęci konkretnymi działaniami w celu poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Niestety aż 57% respondentów przyznało się do porażki w realizacji swoich postanowień.

Dużo łatwiej jest, gdy zamiast o przeszkodach, myślimy o korzyściach. Zanim w ogóle zaczniemy walkę z naszym ciałem i kondycją fizyczną, zazwyczaj najpierw musimy wygrać z negatywnym nastawieniem. Raz uruchomiony język korzyści sprawi, że życie złożone z negatywnych nawyków szybko odejdzie w niepamięć. Zdrowy styl życia sprawia, że wyglądamy atrakcyjnie, pozwala zachować dobrą kondycję ciała i ducha, sprawia, że czujemy się dobrze i jesteśmy przygotowani na codzienne wyzwania. Jeżeli to zbyt mało, by trwale zmotywować się do kluczowych dla naszego organizmu zmian, warto uświadomić sobie, że aktywność fizyczna oraz racjonalne odżywianie to nie tylko kształtowanie atrakcyjnej sylwetki, ale przede wszystkim porządny trening dla głowy.

3: Porażki mile widziane



Każde kolejne wyzwanie to strach przed porażką. Kolejny nieosiągnięty cel może sprawić, że nasza samoocena zacznie boleśnie spadać. Dlatego łatwiej jest, gdy od razu założymy, że prędzej czy później coś nam się nie uda. Cały urok naszych codziennych wyzwań to właśnie niepewność sukcesu. To właśnie porażki są wskazówkami jak dojść do sukcesu. Nie powinny pomagać nam w budowaniu bazy wymówek, żeby kolejny raz sobie odpuścić. A jeżeli już nie udało się nam wytrwać w postanowieniu, najlepiej unikać oceny, tylko zastanowić się co sprawia, że się zniechęcamy. Pamiętaj, że zarówno sukcesy, jak i porażki to efekty troski i szacunku do własnego ciała – tu nie ma przegranych.

Zobacz też: Czym są zaburzenia psychosomatyczne?

4: Porównywanie zawsze boli



Obserwacja ludzi z naszego otoczenia może wywołać kompleksy. Porównywanie się do innych jest niebezpieczne, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś szybszy, szczuplejszy czy silniejszy. Dlatego nie jest to miarodajny sposób oceny naszego wyglądu i sprawności.

Warto pamiętać, że nie ma jednej, ogólnej skali atrakcyjności. To, że ktoś wygląda lepiej nie znaczy, że jest lepszy, tylko włożył więcej wysiłku i czasu. Jeżeli spojrzymy na to z innej perspektywy, może okazać się, że to my jesteśmy lepsi, bo dzięki naszemu zaangażowaniu osiągniemy ten sam efekt szybciej.

Reklama

5: W grupie siła



Będąc na diecie czujemy się ograniczeni, zestresowani i wyobcowani, a faktycznie sami odwracamy się od naszego otoczenia, gdyż czujemy się przez nie niezrozumiani. Zamiast czerpać negatywną energię z naszego otoczenia, szukajmy w nim sojusznika. Seria badań i doświadczeń przeprowadzonych przez grupę amerykańskich naukowców pokazały, że wsparcie grupowe ma olbrzymie znaczenie i zdecydowanie poprawia rezultaty osób podejmujących wyzwanie związane ze zdrową dietą i sportem. Przynależność do grupy zapewnia poczucie ‘uniwersalności’ i ‘normalności’ codziennych problemów, które uczestnicy mogą ze sobą dzielić podczas spotkań.

Grupa może więcej, czego dowodzą członkowie Klubów Zdrowego Stylu Życia Herbalife, obecnych na terenie całej Polski. W ramach takich grup wsparcia uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, dzielić wskazówkami odnośnie reżimów diety, ćwiczeń czy też po prostu zjeść wspólny posiłek i porozmawiać o codziennych sprawach. Członkowie takich grup cenią sobie indywidualne podejście, komfort wyboru, brak zobowiązania czasowego czy częstotliwości wizyt – wracają jednak regularnie, gdyż grupa osób zmagająca się z takim samym problemem pozwala lepiej zrozumieć swój stan i odnaleźć źródło motywacji. Nadchodzący rok to idealna okazja, aby zdrowy styl życia na zawsze zniknął z listy postanowień i stał się codziennym nawykiem.

Zobacz też: Czy jestem zbyt zaborcza?

Źródło: materiały prasowe Herbalife/mn