Jak wzbudzić sympatię innych?

Niektórzy z nas urodzili się z naturalnym talentem zdobywania przyjaciół. Taki talent zdecydowanie potrafi ułatwić życie, a przynajmniej z pewnością uczynić je dużo przyjemniejszym. Ty do nich nie należysz? Na szczęście nie wszystko stracone! Poznaj 5 prostych sposobów, dzięki którym łatwiej będzie ci zrobić pozytywne wrażenie i zdobyć sympatię innych.

fot. Fotolia



1.Pamiętaj o uśmiechu

Uśmiech sprawia, że wydajesz się osobą sympatyczną i otwartą, a przez to o wiele bardziej pożądaną w kręgu znajomych. Pamiętaj tylko, że nic na siłę! Jeśli nie masz ochoty olśniewać szerokim uśmiechem lub takie zachowanie po prostu nie leży w twojej naturze, pogodny wyraz twarzy też załatwi sprawę.

2. Aktywnie słuchaj rozmówców

Nie chodzi tylko o to, żeby dać rozmówcy czas na wypowiedź. Spróbuj wyrazić swoje zainteresowanie, np. poprzez wtrącanie krótkich pytań uzupełniających lub zwykłe kiwnięcie głową. Zaciekawienie tym, co mówi do ciebie rozmówca z pewnością sprawi, że wydasz mu się o wiele bardziej sympatyczny.

3. Zapamiętuj imiona i fakty

Pomylenie imienia rozmówcy to jedno z największych towarzyskich faux pas. Równie ważne jest zapamiętywanie drobnych szczegółów dotyczących osoby, z którą rozmawiasz. Odwołanie się do nich przy następnej okazji to nie tylko świetny sposób na rozpoczęcie rozmowy, ale też znak, że osoba z którą rozmawiasz jest dla ciebie ważna.

4. Bądź sobą

Ludzie bardzo szybko zorientują się, że udajesz kogoś kim nie jesteś. W ten sposób narazisz się na utratę zaufania i niesmak, związany z postępowaniem wbrew sobie. Nie staraj się więc na siłę wpasować w towarzystwo. Miej więc swoje zdanie, śmiało opowiadaj o swoich pasjach. Pamiętaj, że to co inne często jest o wiele bardziej interesujące!

5. Nie krytykuj

Nawet, jeśli nie zgadzasz się z czyimś zdaniem, postaraj się wyrazić swoją dezaprobatę w możliwie dyplomatyczny sposób. Dzięki temu nie tylko wzbudzisz sympatię otoczenia, ale też zyskasz opinię osoby rozważnej, która umie bronić swojego zdanie bez zbędnych awantur.