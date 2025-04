Pierwszym krokiem, żeby ludzie dobrze o nas myśleli jest pozytywne zdanie na własny temat. Trudno przecież oczekiwać, że inni będą nas doceniali, skoro my sami nie mamy o sobie najlepszego zdania.

Reklama

Dlaczego nie mówimy o sobie dobrze?

Przypomina to sytuację kiedy gospodyni zaprasza gości i piecze ciasto, przed podaniem go na stół, opowiada jak słabą jest kucharką, że to ciasto w zasadzie jej nie wyszło, pewnie inni pieką lepsze.

Podobnie zachowują się czasem kandydaci w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Z jednej strony przychodzą po to, żeby dostać pracę, z drugiej, z większą łatwością przychodzi im mówienie o swoich wadach niż zaletach. Na pytanie, czemu ludzie nie mówią o sobie dobrze, pada odpowiedź „To nie wypada. Jestem skromna”. W ten sposób rola informacyjna jaką jest dostrzeganie swoich mocnych stron, mylona jest z próżnością.

Jak to zmienić?

Na podstawie tego co mówimy o sobie, przyszły pracodawca może podjąć decyzję o współpracy. Możemy polegać na referencjach, tym co mówią o nas byli współpracownicy. Pozostaje pytanie czy uważamy, że oni wiedzą o nas więcej niż my sami. W większości przypadków na jedno stanowisko przypada więcej chętnych niż miejsc. W związku z tym warto ułatwić pracodawcy podejmowanie decyzji.

Zakładając, że dostrzeże nasze zalety wczytując się w nasze CV bądź rozmawiając z byłym pracodawcą, oczekujemy, że będzie miał motywację i czas, żeby to zrobić. Pracodawca pytając o mocno strony daje szansę wpłynąć kandydatowi na swój wizerunek. Zrezygnowanie z narzekania na siebie niesie ze sobą korzyści w życiu zawodowym i prywatnym. Można w ten sposób zadbać o poczucie własnej wartości i dobre samopoczucie.

Czytaj także:

Jak znaleźć swój ukryty talent?

Jak wykorzystać stres?

Dlaczego warto zmieniać zdanie?

Jak uniknąć stresu po powrocie do pracy?

Reklama

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.