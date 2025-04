1. Podziel cel na mniejsze fragmenty

Łatwiej osiągać cele, kiedy są jasno zdefiniowane i podzielone na mniejsze etapy. Stosując tę zasadę, budowanie wiary w siebie stanie się prostsze, ponieważ przekonań na własny temat nie będziemy zmieniać za jednym razem. Kiedy brak wiary we własne siły nie dotyczy konkretnych przykładów, nie da się zaplanować zmian. Wiara w siebie to dość ogólne pojęcie, będzie bardziej zrozumiałe, jak zostanie opisane przez sytuacje, w których będziesz chciała zachować się inaczej.

2. Po czym poznasz, że wierzysz w siebie?

Po czym poznasz, że doszło do zmian? Co wtedy będziesz robiła inaczej? Odpowiedź na to pytanie określi obszary, które dla Ciebie oznaczają wiarę w siebie. Rzadko jest tak, że nie wierzymy w siebie w absolutnie każdym aspekcie. Raczej po dokładnemu przyjrzeniu okazuje się, że chodzi o jeden obszar, najwyżej kilka, ale nie o wszystko. Czy chcesz zmienić pracę, ale obawiasz się, że nie masz wystarczających kwalifikacji? Czy może często koncentrujesz się na swoich niepowodzeniach? Może zbyt surowo się oceniasz? Koncentrowanie się na swoich sukcesach, wydaje się rzeczą, którą można zaplanować i ćwiczyć, a budowanie wiary w siebie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem.

3. Poszukaj wsparcia

Myślenie o sobie jest nawykiem, mamy w nim trening, który budujemy od dzieciństwa. Czasem może wystarczyć zmiana jakiegoś elementu i poczujemy ulgę i poprawę komfortu. Jeżeli jednak brak wiary w siebie utrudnia funkcjonowanie, nie pozwala cieszyć się życiem, warto zwrócić się o wsparcie do specjalisty. To okazja by zrozumieć mechanizmy i schematy swojego działania i myślenia oraz zbudować nowe. Poznanie siebie i zrozumienie emocji, które leżą u podstaw sytuacji, w których dotychczas mówiłaś, że brakuje Ci pewności siebie.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.