Dlaczego nie mogę spać?

Sen jest potrzebny każdemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania i zachowania zdrowia. Dlatego też problemów z zasypianiem nie należy bagatelizować. Należy wyeliminować czynniki, które uniemożliwiają zasypianie. Zdarza się, że bezsenność spowodowana jest nadmiernym stresem, okresowymi problemami. Mogą wywołać ją również wydarzenia z dzieciństwa, z którymi dana osoba dotychczas nie pogodziła się. Ponadto wpływ na sen ma też materac, poduszka, atmosfera w sypialni i powietrze.

Dlaczego obawiam się snu?

Niektóre osoby boją się zasnąć. Uważają, że mogą już się nie obudzić lub że w jego wyniku utracą własną tożsamość. Lęki te powodują bezsenność. Może się zdarzyć, że osoba z takimi problemami zaśnie, ale jej sen będzie raczej przypominać czuwanie niż odpoczynek.

Istnieje również grupa osób, które twierdzą, że sen zagraża ich wydajności w pracy. Uważają, że gdyby nie on, to mogłyby osiągać jeszcze lepsze wyniki. Praca jest dla nich najwyższym dobrem. Niestety, bez snu nie da się funkcjonować, cieszyć zdrowiem i życiem.

Co przeszkadza mi zasnąć?

Istnieje wiele czynników, które przeszkadzają w zasypianiu. Przede wszystkim myślenie i próby rozwiązania problemów tuż przed zaśnięciem, gdy leży się już w łóżku. Nie należy tego robić, ponieważ moment zaśnięcia tylko się oddala. Przed snem wskazana jest raczej bezmyślność – oczyszczenie umysłu. Uwolnienie go od wszelkich trosk.

Co możesz zrobić?

Problemy ze snem można zwalczać na wiele sposobów. Wiele osób decyduje się, niestety, sięgnąć po tabletki nasenne. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne i nie powinno być stosowane bez konsultacji z lekarzem.

Oto co możesz zrobić:

• uwolnij umysł – przed snem nie myśl o troskach, obowiązkach. Postaraj się zrelaksować i wyciszyć.

• dowiedz się, dlaczego nie możesz zasnąć. Czy jest to spowodowane stresem, problemami, wspomnieniami? Następnie postaraj się rozwiązać dany problem.

• wywietrz sypialnię

• zadbaj o odpowiednią atmosferę, materac, poduszkę, kolor ścian

• przed snem nie oglądaj filmów, nie czytaj książek, nie słuchaj muzyki

• wycisz swój umysł

• postaraj się zmęczyć na kilka godzin przed snem, np. uprawiając sport.

Jeżeli wspomniane metody zawiodą – skontaktuj się ze specjalistą. Przeprowadzi on szczegółowy wywiad, dzięki któremu ustali podłoże bezsenności. Niewykluczone, że potrzebne będzie wykonanie badania polisomnografami, czyli urządzeniami, które rejestrują ruchy gałek ocznych, napięcie mięśni, rytm oddychania i pracę serca.

Na podstawie książki „Bezsenność. Pozbądź się problemu i śpij jak dziecko”, Paul Glovinsky, Arthur Spielman, wyd. Helion, 2010