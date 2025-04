Wiele kobiet, zamiast realizować własne potrzeby mentalne i fizyczne, odkłada je na "wieczne potem". Wiesz, że to właśnie przez to działanie czujesz się więźniem własnego życia? Czas z tym skończyć i zacząć realizować to, czego naprawdę pragniesz!

Kim jest Patrycja Załug?

Pierwsza w Polsce dyplomowana trenerka specjalizująca się w temacie kobiecej pewności siebie. Przez ostatnie 7 lat pomogła ponad 2000 kobiet wzmocnić się, uwierzyć w siebie i poczuć się pewnie, w życiu i w biznesie.

Absolwentka studiów trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Coachów Grupy Trop i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie na wydziale prawa.

Od 7 lat z sukcesem prowadzi własny biznes ucząc kobiety przedsiębiorczości i autentycznej kobiecej pewności siebie w życiu i w biznesie. Współzałożycielka Akademii Kobiet Sukcesu oraz Szkoły Liderek, interdyscyplinarnego studium przedsiębiorczości dla kobiet.

Autorka książki "Najpierw zadbaj o siebie", w której oferuje czytelniczkom 4-tygodniowy trening uczący zdrowej miłości do siebie. Dzięki tej książce dowiesz się, jak nareszcie zdjąć swoje priorytety, potrzeby i marzenia z półki z napisem „potem” i zacząć świadomie o nie dbać.