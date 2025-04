Regularnie robisz badania kontrolne, dbasz o dietę i pamiętasz o aktywności fizycznej. Świetnie, na pewno wyjdzie ci to na zdrowie. Ale czy pamiętasz, żeby zadbać także o zdrowie swojej psychiki? Poznaj 5 prostych sposobów na to jak zadbać o zdrowie psychiczne!



Choć mówiąc o zdrowiu, zazwyczaj mamy na myśli ciało, warto wiedzieć, jak zadbać o psychiczną stronę naszego życia. Dowiedz się, jak to zrobić!

1. Odpuść sobie

Starasz się łączyć pracę, obowiązki domowe i rodzinne ale czujesz, że nie robisz tego dostatecznie dobrze? Musisz zacząć zdawać sobie sprawę, że nie da się zrobić wszystkiego idealnie. Po prostu pogódź się z tym, i przestań zaprzątać sobie głowę wyrzutami sumienia.

2. Zadbaj o równowagę

Nie bez powodu filozofia work-life balance staje się coraz popularniejsza. Znalezienie równowagi między obowiązkami a czasem dla siebie jest kluczowe dla higieny psychicznej. Postaraj się wyznaczyć granice czasu, który poświęcasz na wykonywanie obowiązków i trzymaj się ich!

3. Sięgnij po pomoc

Jeśli czujesz, że wypalasz się od środka, nie wiesz co zrobić ze swoim życiem lub po prostu jesteś ciągle nieszczęśliwa, poszukaj pomocy. Czasem wystarczy ustalić nowy podział obowiązków, czasem pomocna może być wizyta u psychologa lub coucha.

4. Zaakceptuj siebie

Często zdarza ci się wyrzucać sobie swoje rzekome braki? Natychmiast przestań się krytykować! Samokrytyka nie zmotywuje cię do zmian, a tylko pogorszy twoją samoocenę. Pamiętaj, że nikt nie jest idealny i postaraj się skupiać na swoich zaletach.

5. Znajdź czas na przyjemności

Dbasz o wszystkich wokół, a swoje potrzeby zostawiasz zawsze na sam koniec? To błąd. Każdy potzrebuje od czasu do czasu chwili dla siebie. Postaraj się regularnie wygospodarować trochę czasu tylko dla siebie i zajmij się czymś, co lubisz. Pozwoli ci to nabrać dystansu i zebrać siły na nowe wyzwania.