Dr Frédéric Saldmann, francuski kardiolog i dietetyk, znany na całym świecie propagator profilaktyki zdrowotnej, autor bestsellerowych książek, namawia do przestrzegania w planowaniu urlopu zasady 8-1-5. Podpowiada nam ona, kiedy najlepiej zaplanować urlop, ile powinien trwać wypoczynek, oraz jak długo czerpiemy z niego korzyści. Wszystko poparte naukowymi obliczeniami.

Wakacje last minute może bywają opcją ekonomiczną, jednak według ekspertów nie są rozwiązaniem dobrym dla naszego samopoczucia. Niemieccy naukowcy dowodzą, że największą radość przeżywamy przez okres 8 tygodni przed zaplanowanym urlopem. Oczekiwanie na dzień wyjazdu, świadomość zbliżającego się terminu wypoczynku i wybranego miejsca, stopniowo podnoszą poziom szczęścia i dozują wydzielanie endorfin. Podobnie uważają holenderscy eksperci. Po zbadaniu nastrojów ponad 1500 dorosłych Holendrów zauważyli, że szczególnie cieszy nas planowanie wakacji i oczekiwanie na nie. Bardziej nawet niż sam urlop.

Tak uważają naukowcy z Holandii. Według nich tygodniowy urlop najefektywniej poprawia samopoczucie. Jego przedłużanie nie powoduje, że stajemy się szczęśliwsi, bardziej wypoczęci i zregenerowani.

Podobne spostrzeżenia mają fińscy badacze, którzy stwierdzają, że dłuższy niż 8 dni urlop nie daje dodatkowych korzyści. Nie powoduje wzrostu poziomu zadowolenia. To właśnie ósmego dnia urlopu wczasowicze biorący udział w badaniu, osiągali maksimum satysfakcji z wolnych dni od pracy. Jednocześnie zbyt krótkie wyjazdy, np. weekendowe, nie są wystarczająco długie, aby organizm mógł się dobrze zregenerować.

Wylegując się dłużej na plaży, możemy za to wiele stracić. W jednym z badań zaobserwowano, że w czasie 3-tygodniowych wakacji nasz iloraz inteligencji spada o 20 punktów. Dłuższy urlop to także często szczuplejszy portfel, a może i więcej stresu, gdy jesteśmy skazani na towarzystwo, od którego wolelibyśmy odpocząć.

Na szczęście wakacyjny dobrostan nie kończy się w dniu powrotu do pracy. Kolejne wyliczenia ekspertów wskazują, że jeszcze do 5. tygodni odczuwamy korzystny wpływ urlopu na zdrowie. Według dr. Saldmanna, idealnie zaplanowany urlop to taki, z którego będziemy cieszyć się już 2 miesiące wcześniej, potrwa tydzień, i przez 5 tygodni będziemy odczuwać jego korzystny wpływ na samopoczucie. Dobrym pomysłem jest podzielenie wolnych dni od pracy na kilka krótszych urlopów niż przeznaczenie ich na jeden długi wypoczynek raz w roku.