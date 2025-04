Ciągły brak czasu rodzi frustrację i sprawia, że stale mamy poczucie, że to, co istotne odkładamy na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeśli to także twój problem i chcesz wydostać się z tego błędnego koła, poznaj metodę stosowaną przez profesjonalnych trenerów na warsztatach psychologicznych.

Jak mądrze zarządzać swoim czasem?

Na początek: zrób listę

Weź dużą kartkę i spisz rzeczy, które masz do zrobienia w najbliższym tygodniu. Nie zastanawiaj się zbyt długo, notuj wszystko, co ci się przypomni. Może tu być zarówno "nastawić pranie", "przyszyć guzik do płaszcza", jak i "pójść na wywiadówkę", "zapłacić rachunek za telefon". Teraz przyjrzyj się notatkom i sprawdź, do której z poniższych kategorii pasują. Przeczytaj, co to oznacza oraz rady, co robić w danej sytuacji.

Kategoria 1: Ważne i pilne

Najlepiej, gdyby tu nie było żadnych zadań, albo maksymalnie dwa. Jeśli są, to znaczy, że wydarzyła się jakaś sytuacja kryzysowa, na którą nie miałaś wpływu albo dopuściłaś do jakichś zaniedbań. Teraz zatem jak najszybciej zajmij się tymi sprawami.

Kategoria 2: Ważne i niepilne

To najważniejsza dla ciebie kategoria. Właśnie tu wpisz swoje bliskie i dalekosiężne plany i na tych zadaniach się skup. Tu też powinno być najwięcej wpisów. To oznacza, że właściwie planujesz czas i nie zaniedbujesz rzeczy istotnych dla samej siebie. Warto, by znalazły się tu zajęcia typu: nauka języka, aktywność fizyczna, rozwój osobisty, projekty do pracy lub inne rozłożone w czasie zadania. Jeśli dopuścisz do zaległości w tej kategorii, będziesz zmuszona przenieść zadanie do czerwonej, a to jak wiadomo nie jest korzystne.

Kategoria 3: Pilne i nieważne

Tu znajdują się zadania nie mające większego wpływu na nasze życie. W zasadzie są to sprawy, niezbędne, ale jednocześnie takie, które równie dobrze mógłby za ciebie zrobić ktoś inny. Jeśli nie ma nikogo takiego, staraj się dążyć do tego, by zajmowały ci jak najmniej czasu.

Kategoria 4: Nieważne i niepilne

Zajęcia, o których spokojnie możemy zapomnieć. To klasyczni złodzieje czasu – np. oglądanie godzinami profili znajomych na Facebooku. Jeśli naprawdę sprawia ci to przyjemność możesz potraktować to jako moment na relaks. Warto jednak się kontrolować, bo pożerają czas!

Na podstawie tekstu Marzeny Bartoszuk opublikowanego w "Przyjaciółce".

