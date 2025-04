Przygotowanie do ćwiczenia

Przygotowując się do poniższego ćwiczenia, należy zadbać o to, aby mieć czas i miejsce na jego wykonanie, tak aby nikt nam nie przeszkadzał. Ważne jest też to, by nic nas nie niepokoiło.

Na wykonanie ćwiczenia można przeznaczyć od trzydziestu minut do pół godziny, choć możliwe, iż taki margines czasowy będzie zbyt duży. Jeśli jednak czas ten okaże się niewystarczający, można przekroczyć wyznaczony limit czasowy lub dokończyć ćwiczenie w innym terminie. Można je wykonać w ciszy lub przy spokojnej muzyce sprzyjającej refleksji.

Zatroszcz się o to, aby nikt Ci nie przeszkadzał i abyś nie musiał odbierać żadnych telefonów czy zajmować się innymi sprawami. Wiele osób czuje się mało komfortowo, spędzając czas samotnie i snując refleksje tego rodzaju, a perspektywa reakcji na jakieś zdarzenie „zewnętrzne” wydaje im się kusząca. Jednak nie należy jej ulegać i trzeba w pełni skoncentrować się na wykonywaniu tego ćwiczenia. Należy zadbać o to, aby mieć pod ręką coś do pisania, i znaleźć sobie wygodne miejsce do sporządzania notatek.

Zajrzyj do przeszłości

Zanim zaczniesz cokolwiek zapisywać, najpierw przeczytaj wszystkie polecenia. Zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów, aby się rozluźnić na ciele i umyśle. Wróć myślami do wcześniejszych etapów życia, cofnij się tak daleko wstecz, jak tylko sięgasz pamięcią.

Przypomnij sobie kiedy:

czułeś strach, niebezpieczeństwo, czułeś się jak w pułapce w sytuacji, w której nie mogłeś znaleźć rozwiązania,

czułeś brak aprobaty ze strony innych, czułeś się nieakceptowany lub w jakiś sposób niekompetentny,

zostałeś ostro skrytykowany lub ktoś Ci dokuczył,

lub ktoś Ci dokuczył, czułeś się bezradny, bezsilny lub też zupełnie pozbawiony kontroli nad tym, co działo się wokół Ciebie,

czułeś się zażenowany, zawstydzony lub niewystarczająco dobry,

czułeś się inny od wszystkich i kompletnie „z innej bajki”,

czułeś, że nigdy nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom innych i że ich rozczarowujesz.

