Piszę z nietypową sprawą. Otóż mam 17 lat, uczę się w liceum. Mimo że jestem chłopakiem, odkąd pamiętam czułem się dziewczyną. W dzieciństwie chciałem bawić się lalkami, ubierać w sukienki. Myślałem, że mi to przejdzie, ale gdzieś w środku wciąż czuję się dziewczyną… Nie ma dnia, abym o tym nie myślał. Nigdy nie pociągały mnie koleżanki, chociaż mam ich wiele. Zawsze zazdrościłem im za to tego, kim są…

Wiem, że zabrzmi to radykalnie, ale zrobiłbym wszystko, by zmienić płeć. Słyszałem jednak, że to długi proces. Będę wdzięczny za rady, co powinienem zrobić: zgłosić się do psychoseksuologa? Na czym polega zmiana płci i ile czasu trwa?

Podchodzę do tej sprawy bardzo poważnie, bo nie mogę już znieść swojego życia. Myślę, że mam przez to depresję. W dodatku nikomu nie mówię o tym, co mnie trapi.

Będę wdzięczny za każdą poradę!

Emil.

Na pytanie odpowiada Radosław Jerzy Utnik – psychoseksuolog:



Sytuacja opisywana w pytaniu jest jedną z tych, z jaką ludzie zgłaszają się do seksuologów. Dzisiaj już wiemy, że poczucie przynależności do określonej płci (tzw. płeć mózgu) nie zawsze koresponduje z innymi cechami płci. Czasami płeć mózgu jest inna niż płeć narządów płciowych, czasami zaś towarzyszą temu jeszcze inne problemy – np. niektóre zaburzenia genetyczne.

Z powyższych względów diagnozę przeprowadza zespół, w skład którego wchodzi zarówno lekarz seksuolog, jak też psycholog seksuolog. Diagnoza obejmuje nie tylko poczucie przynależności do określonej płci, ale ma na celu również sprawdzenie, czy istnieją również inne przyczyny, które mogą być odpowiedzialne za odczuwany dyskomfort – jak np. choroby psychiczne o charakterze psychoz czy niektóre zaburzenia genetyczne. Proponowany sposób leczenia jest dobierany do wyników tej diagnozy.

Poczucie przynależności do określonej płci jest jedną z najistotniejszych spraw w życiu. Dlatego też nic dziwnego, że problemy na tym tle mogą być przyczyną epizodów depresyjnych. Zadaniem psychologa seksuologa jest między innymi omówienie tego, w jaki sposób pacjent przeżywa swoją sytuację oraz zaplanowanie i omawianie działań mających doprowadzić do jej zmiany. Jednym z elementów pracy na tym etapie jest podjęcie prób funkcjonowania społecznego w roli osoby o płci przeciwnej i analiza odczuć z tym związanych. Praca psychologa ma na celu poszerzenie wglądu w siebie, poznanie mechanizmów swoich działań oraz przeżyć emocjonalnych.

Kolejnym etapem jest podanie preparatów hormonalnych. Ich rolą jest wywołanie zmian w wyglądzie zewnętrznym pacjenta na wygląd właściwy dla płci przeciwnej – zmiana typu owłosienia ciała, wzrost piersi.

Z uwagi na to, że etap ten wywołuje pewne nieodwracalne zmiany – ma on miejsce dopiero wówczas, gdy można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że podanie tych preparatów przyniesie pacjentowi korzyść. Jeśli to możliwe, to terapię hormonalną można połączyć ze zmianami w środowisku społecznym – np. z pójściem na studia czy przeprowadzką do innej miejscowości.

Jeśli pacjent przez dłuższy czas dobrze funkcjonuje społecznie dobrze w nowej roli, czas na kolejny krok, tj. sprostowanie płci wpisanej do dokumentów stanu cywilnego. Odbywa się to na drodze sądowej.

Ostatnim etapem jest chirurgiczna korekta narządów płciowych. Cały opisywany proces trwa kilka lat.

Nawiązując zaś bezpośrednio do pytania o powinność zgłoszenia się seksuologa – myślę, że konsultacja seksuologiczna nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, poszerzy Pana wiedzę o sobie i swoim funkcjonowaniu. Da także możliwość spojrzenia na sytuację z wielu różnych stron. Sama wizyta nie oznacza jednoczesnego przypięcia etykietki i nie wiąże się z koniecznością podjęcia dalszych kroków. Przeciwnie, praca psychologa z pacjentem polega w dużej mierze na poznaniu sposobu funkcjonowania pacjenta (diagnoza psychologiczna) i wspieraniu go w podejmowaniu dalszych decyzji – nie decydowaniu za pacjenta.

