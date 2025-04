Pierwsze miesiące nowego roku często wiążą się z planowaniem i wprowadzaniem zmian. Mogą mieć formę postanowień „Zrzucę w końcu te 3 kg”, „Rzucę palenie”, „Będę bardziej dbać o zdrowie”, „Zacznę więcej czytać”. Część dotyczy zaprzestania nawyków, część wytworzenia nowych. Co zrobić, by faktycznie wprowadzić je w życie?

Zaplanuj wszystko krok po kroku

Wsparciem na drodze do realizacji planów może być zapisanie ich na kartce. Nie jest to oczywiście gwarancja sukcesu, ale raczej pomoc, by noworocznie planowanie było powodem do satysfakcji, a nie frustracji i poczucia „Znowu się nie udało!”. Rozpisanie planów i celów na najbliższy rok pozwoli przede wszystkim zobaczyć cały obraz. Ile rzeczy planujesz zmienić w czasie tego roku? Czy nie nakładają się na siebie w czasie? Będzie można świadomie podjąć decyzję czy w tym samym miesiącu chcesz rzucić palenie, więcej pracować i jednocześnie zacząć ćwiczyć. Być może okaże się, że jest jakiś bardziej efektywny sposób rozplanowania tego w czasie. Uczciwa odpowiedź na pytanie: „Czy moje plany są realne do zrealizowania?” może znacznie wpłynąć na samopoczucie pod koniec roku.

Znajdź swoją motywację

Kolejny krok to przemyślenie motywacji. Przeważnie wcielenie w życie postanowień noworocznych wymaga wysiłku, energii i czasu. W sytuacji kiedy już masz dość wypełniony grafik , warto sprawdzić czy jesteś pewna, że chcesz przeznaczyć swój czas na wprowadzanie tych zmian. Co ważnego da Ci realizacja tego postanowienia? (pamiętaj, że prawdopodobnie oznacza to także zrezygnowanie z czegoś innego). Ostatni punkt to ocena wyników. Po czym poznasz, że się udało? Czy jeżeli uda Ci się palić mniej, a nie rzucić zupełnie to też będzie sukces? Jeżeli nie schudniesz, ale zaczniesz regularnie ćwiczyć?

