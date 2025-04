Reklama

Co stoi nam na przeszkodzie w osiągnięciu celu?



Podejmując decyzję o wprowadzenie w nasze życie pewnych zmian (np.: przejście na zdrową dietę czy rozpoczęcie ćwiczeń) zastanawiamy się kiedy będzie najlepszy na to moment. Nagle na drodze do realizacji wcześniej założonego celu pojawia się mnóstwo przeszkód. Jaka jest tego przyczyna? Według naukowców duży wpływ mają na to geny, dlatego niektórzy z radością biegną prosto z pracy na siłownię, a inni wręcz przeciwnie – popołudnia najchętniej spędzają na kanapie z pilotem telewizyjnym w dłoni. Jednak brak genetycznych uwarunkowań mobilizujących do aktywności fizycznej nie powinien stanowić dla nas wymówki. Potrzebujemy tylko trochę motywacji.

Najważniejsza jest motywacja



Według psychologów motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań w celu osiągnięcia oczekiwanego celu. Organizatorka poznańskiego Festiwalu Progessteron Anna Kopeć wyjaśnia:

– Warto podkreślić, że jeśli chcemy wprowadzić w życiu zmiany, na przykład zacząć się odchudzać czy ćwiczyć, niezbędna jest motywacja wewnętrzna, czyli wynikająca z własnych potrzeb lub pragnień. Jeśli będzie ona pochodziła z zewnątrz i na przykład wynikała z presji ze strony otoczenia, to dużo trudniej będzie nam wytrwać w postanowieniach.

Jak zatem zmobilizować się do ćwiczeń?



Najważniejsze jest nasze nastawienie i wiara w to, że uda nam się zrealizować plany. Dlatego już na początku powinniśmy wyznaczyć sobie konkretne, mierzalne cele.

– Zamiast bardzo ogólnego „schudnę” ustalmy konkretne cele, na przykład określmy ile centymetrów w pasie chcemy stracić i w jakim czasie. Jeśli naszym założeniem jest lepsza kondycja, spróbujmy zaplanować, ile kilometrów na rowerze będziemy w stanie pokonać w ciągu godziny. Najlepiej wyznaczmy sobie mierzalne, ale też realne cele – mówi Alicja Liczba, Dyrektor Marketingu i PR Centrum Fitness Fabryka Formy.

Pamiętajmy, że taki plan powinien mieć charakter długofalowy. Nie oczekujmy natychmiastowych efektów, bo zwykle są one nietrwałe.

Gdy osiągniemy już optymalny poziom motywacji



Utrzymanie motywacji na wysokim poziomie nie jest łatwe. Dlatego przez cały czas trzeba wizualizować sobie cel, a także zadbać o dodatkową mobilizację. Istotna jest przede wszystkim różnorodność. Jeśli wprowadzamy dietę, to postarajmy się, by nasz jadłospis był dobrze zbilansowany i urozmaicony, dzięki czemu odchudzanie nie będzie aż tak trudne. Właściwy sposób odżywiania warto połączyć z ćwiczeniami, a całość wspomóc zabiegami kosmetycznymi, które podkreślą naszą urodę.

– Jeśli planujemy poddać się całkowitej metamorfozie, to warto zaplanować dokładnie cały długofalowy proces przemiany wizerunku. Poza treningami i odpowiednią dietą istotne jest także realizowanie zabiegów wspomagających odchudzanie oraz modelowanie sylwetki. Dzięki temu wprowadzimy kompleksowość i wieloetapowość działań, które wspólnie przyniosą niesamowite efekty – mówi Alicja Liczba.

Zabieg kosmetyczny czy masaż będą też doskonałym sposobem na odpoczynek po męczącym tygodniu ćwiczeń i diety. Dobrany masaż pomaga zrzucić zbędną tkankę tłuszczową, ponieważ przyczynia się do rozbijania tkanki, lepszego ukrwienia mięśni i ujędrnienia skóry.

Wybierzmy to, co lubimy robić



Wybierzmy taki rodzaj aktywności fizycznej, który sprawia nam przyjemność. Jeśli nie lubimy biegać, nie zmuszajmy się do porannego joggingu. Znajdźmy taki sport, w którym się dobrze czujemy. Może to być pływanie, jazda na rowerze, zajęcia fitness lub taniec.

Uważajmy na wymówki



Uważajmy na tworzenie przeszkód, którymi sami tłumaczymy sobie rezygnację z ćwiczeń. Nie pozwólmy, by na drodze do wymarzonej figury stanęła nam zła pogoda. Jeśli na zewnątrz pada, to zamiast roweru wybierzmy zajęcia w klubie fitness albo poćwiczmy w domu, na przykład przy DVD z ćwiczeniami. Alicja Liczba radzi:

– Dobrą metodą jest także poszukanie wsparcia. Druga osoba, która tak jak my pracuje nad swoim wyglądem i kondycją oraz dba o zdrowy styl życia, jest najlepszym motywatorem. Może to być też trener personalny.

Warto pamiętać, że istotne jest osiągnięcie harmonii pomiędzy psychiką a ciałem. Umysł zmotywuje wówczas nasz organizm, a widoczna poprawa ciała wpłynie pozytywnie na psychikę.

