Może znasz takie uczucie, kiedy brakuje Ci zapału do działania, mimo że masz wyznaczony cel i czas na jego realizację. Wzdychamy czasem: „Jakoś nie umiem się zebrać, brakuje mi mobilizacji...“. Zamiast skarżyć się na niesprzyjającą pogodę lub oskarżać się o lenistwo, możemy przyjrzeć się temu, jaki my mamy wpływ na własną motywację. Kilka słów o tym, co przeszkadza motywacji...

Reklama

Jak znaleźć motywację - co przeszkadza nam w osiągnięciu celu?

Bywa, że sami sobie podkładamy kłody pod nogi. Czy zdarza Ci się myśleć: „Na pewno mi się nie uda tego osiągnąć“ lub, „Cały świat jest przeciwko mnie“? Jeśli myślisz podobnie, to może oznaczać, że twoje własne przekonania mogę utrudniać Ci utrzymywanie dobrego poziomu motywacji. Ważnym krokiem w radzeniu sobie z przeszkadzającymi przekonaniami, jest zauważenie ich, a później podważanie: „Jaką ważną sprawę zakończyłam z sukcesem?“, „Od kogo mogę liczyć na wsparcie w drodze do celu?“.

20 sposobów, jak odzyskać motywację do ćwiczeń!

Utrudnieniem może być również przekonanie, że droga do celu będzie prowadziła zawsze z górki. Ważną sprawą jest przygotowanie się na różne sytuacje – te bardziej sprzyjające, z których warto korzystać i te utrudniające. Warto być na nie gotowym i nie poddawać się po ich wystąpieniu.

W każdym przedsięwzięciu warto szukać tego, a co mamy wpływ. Zwracanie uwagi tylko na zewnętrzne czynniki odpowiedzialne za naszą chęć do działania, może tylko odbierać nam siły. Gdy chcesz regularnie korzystać z siłowni i myślisz, że to byłoby możliwe tylko, gdyby szef od ciebie mniej wymagał, to może być ci ciężko realizować swój cel. W tej sytuacji możesz poszukać sfery twojego wpływu – czy możesz inaczej ułożyć sobie grafik dnia? Czy możesz chodzić na siłownię w weekendy? Sprawdzaj, co jest możliwe i jaki masz wpływ na swoją sytuację.

Jak znaleźć motywację - gdzie szukać inspiracji?

Kiedy już uporamy się z tym, co przeszkadza, możemy też poszukać tego, co wspomaga motywację. Na niektóre osoby dobrze działa inspirowanie się innymi osobami, które osiągnęły coś znaczącego dla nas. Możemy rozmawiać z ludźmi, czytać biografie. Sprawdzać, co wspomaga ludzi na drodze do ich sukcesów. Być może zakiełkuje tu ważna myśl – skoro ktoś może osiągnąć cel, to ja także. Ważne jest także dbanie o dobrą atmosferę na drodze do celu. Prócz patrzenia w przyszłość – na to, co chcemy osiągnąć, warto zauważać i celebrować drobne osiągnięcia.

Reklama

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.