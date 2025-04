fot. Fotolia

Do kogo się udać, gdy chcemy przeanalizować i rozwiązać swój problem natury psychologicznej? W jaki sposób określić wiarygodność eksperta, aby mieć poczucie bezpieczeństwa, że trafiliśmy w dobre ręce? Niestety w przypadku psychoterapii w Polsce jest to bardzo trudne, ponieważ to w dalszym ciągu jeden z niewielu zawodów, który nie jest regulowany prawnie! Z tego względu kolejne gabinety prowadzone przez osoby bez odpowiedniego przygotowania zawodowego wyrastają jak grzyby po deszczu. Ten brak kontroli może stwarzać duże zagrożenie dla osób szukających pomocy.

Kto może prowadzić psychoterapię?

Każdy miewa lepsze i gorsze momenty, sytuacje z którymi sam nie umie już sobie radzić. Czasami brakuje nam dystansu, wsparcia, innym razem zaś jesteśmy nieświadomi powielania ciągle i ciągle tych samych destrukcyjnych życiowych schematów. Bezradność, cierpienie lub poczucie zagubienia najczęściej kierują nas do drzwi gabinetu... prowadzonego przez kogo? Tabliczka na drzwiach to niestety znacznie za mało, aby zaufać “specjaliście”!

Na początku warto wiedzieć, że psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to nie są te same zawody. Osoba będąca psychologiem może np. wykonać testy i wydać opinię dotyczącą naszego funkcjonowania, inteligencji, prowadzić poradnictwo psychologiczne, ale tylko psychoterapeuta może prowadzić profesjonalną terapię mającą na celu pomoc w rozwiązaniu życiowego problemu, zmianę destrukcyjnych zachowań czy poprawę samopoczucia. Z kolei psychiatra jest lekarzem, który może nam pomóc, przepisując środki farmaceutyczne. Bez skończenia odpowiednich szkoleń nie ma jednak uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Sprawdzaj i pytaj



Szukając psychoterapeuty, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników i następnie starannie je przeanalizować. Jeśli chcemy naprawdę skorzystać z psychoterapii, powinniśmy w gabinecie czuć się bezpiecznie i mieć zaufanie do naszego terapeuty, by móc się emocjonalnie otworzyć. W trakcie terapii możemy poruszać trudne tematy, analizować przeżycia z dzieciństwa czy na nowo odkrywać swoje traumy, dlatego relacja z psychoterapeutą jest kluczowym elementem w procesie zdrowienia. Zaufanie, pewność oraz obserwowanie poprawy skłaniają bowiem do dalszej pracy nad sobą i skutecznego rozwiązania swoich problemów.

Te powody sprawiają, że pierwszym i być może kluczowym etapem w psychoterapii jest znalezienie profesjonalnego i wykwalifikowanego eksperta. Jednak brak jasnych regulacji i jednolitych standardów wykonywania zawodu stwarza możliwości licznych nadużyć ze strony “pseudo specjalistów”. Różne stowarzyszenia i towarzystwa psychoterapeutyczne starają się w miarę możliwości przeciwdziałać niebezpiecznym dla pacjentów sytuacjom i wydają certyfikaty potwierdzające umiejętności psychoterapeuty, jego doświadczenie oraz przygotowanie do wykonywania zawodu.

Udając się do specjalisty, powinniśmy sprawdzić jego przygotowanie zawodowe i upewnić się, że posiada certyfikat jednego z uznanych towarzystw psychoterapeutycznych lub że skończył 4-letnie, profesjonalne szkolenie. Dobry terapeuta, zapytany o swoje kwalifikacje, odpowie na nasze pytania otwarcie, bez zdziwienia czy zażenowania.

Jak szukać, aby... znaleźć?



Nie ma jednej, wiarygodnej listy certyfikowanych psychoterapeutów w Polsce, co może rodzić zamęt w głowach pacjentów, którzy nie zawsze wiedzą, jak sprawdzić przygotowanie zawodowe eksperta. “Pseudo specjalistom” wystarczy tabliczka na drzwiach z napisem „psychoterapia” oraz agresywna reklama, by zyskać nieświadomych zagrożenia pacjentów.

Mając świadomość tych wielu nieścisłości i chaosu komunikacyjnego, twórcy portalu szukamterapeuty.pl postanowili wesprzeć ludzi szukających fachowej pomocy psychologicznej, jak też wiarygodnych ekspertów. Portal prezentuje sylwetki tylko sprawdzonych, certyfikowanych psychoterapeutów oraz psychoterapeutów po profesjonalnych 4-letnich szkoleniach, będących w trakcie certyfikacji.

