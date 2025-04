Podstawowym warunkiem dobrej rozmowy, jest świadomość, że partner w rozmowie nie musi czuć, myśleć, reagować tak samo, jak ty. Może mieć inną perspektywę i warto pamiętać o niej i myśleć o niej z ciekawością. To, że ktoś może mieć inne spostrzeżenia, prowadzi do rozwoju.

Jak nauczyć się rozmawiać?

W trakcie rozmowy, staraj się zrozumieć rozmówcę – jeśli masz jakieś trudności, zawsze możesz zapytać wprost, co czuje, co przeżywa. Osoby, z którymi inni lubią rozmawiać charakteryzują się umiejętnością skupienia uwagi w 100 % na partnerach. Możesz nauczyć się tego – wyeliminuj „przeszkadzacze“ – w trakcie ważnej rozmowy wyłącz telewizor, nie czytaj smsów. Za to możesz pokazywać rozmówcy, że go słuchasz i rozumiesz. Przyda ci się do tego utrzymywanie kontaktu wzrokowego, przyjęcie pozycji ciała wyrażającej zainteresowanie, czasem nawet kiwanie głową. Gdy ktoś mówi, staraj się nie przerywać, nie dawać rad, nie oceniać. Kiedy nadejdzie dobry moment, możesz zadać pytania, szczególnie otwarte, które pojawiły ci się w trakcie opowieści. Pamiętaj jednak, aby szanować czas i przestrzeń twojego rozmówcy.

Jak mówić, by zostać dobrze zrozumianym?

Jeśli to ty masz swój czas na mówienie i masz wrażenie, że rozmówca nie jest zainteresowany lub coś rozprasza jego uwagę, to zawsze możesz sprawdzić, co się za tym kryje, zadając pytanie wprost o co chodzi i mówiąc o swoich odczuciach. Być może ktoś jest teraz pochłonięty własnymi sprawami i lepiej będzie przełożyć tę rozmowę. A być może to ty możesz coś zmodyfikować i poprawić. Sprawdź, czy utrzymujesz kontakt wzrokowy, czy trzymasz się poruszonego tematu, czy zadbałaś o dobre warunki i czas rozmowy. Może zamiast mówić o sobie, to opowiadasz z bardzo ogólnego poziomu, przez co ciężko jest być z tobą blisko. Może zamiast mówić: „Wszyscy tak mają, że nudzą się w pracy“, warto się odsłonić i powiedzieć: „Martwi mnie to, że odczuwam znużenie w pracy“? Mówienie o własnych odczuciach, a nie „uniwersalnych prawdach“ sprawia, że łatwiej być w dobrym kontakcie, łatwiej także o zainteresowanie rozmówcy.

Warto starać się dbać o bycie dobrym rozmówcą. Ta umiejętność zbliża nas do ludzi, pozwala na tworzenie cieplejszych relacji, dostęp do ważnych informacji, ewentualną pomoc w razie potrzeby. Konsekwencje tego są duże – udowodniono naukowo, że osoby, które mają dostęp do wsparcia społecznego, są m. in. bardziej odporne na stres.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.