Zastanawiasz się czasem, czy to jak postąpisz będzie dobrze widziane? Zobacz, jak sprawić dobre wrażenie w 3 różnych sytuacjach:

Zazdroszczę ludziom, którzy brylują w towarzystwie. Ja na imprezach zwykle siedzę w kącie. Owszem, chętnie bym z kimś pogawędziła, jednak nikt nie zwraca na mnie uwagi. Ostatnio byłam na weselu kuzynki. Wszyscy żartowali, dobrze się bawili, a mną nikt się nie interesował. Dlatego już po godzinie ulotniłam się z przyjęcia.

Zuzanna, 42 lata

Jak zrobić dobre wrażenie w tej sytuacji?



Nie czekaj, aż ktoś się tobą zainteresuje. Sama do kogoś zagadnij! Od czego zacząć rozmowę? Choćby od pogody. A gdy temat już się wyczerpie, opowiedz jakiś dowcip lub podrzuć nowy wątek. Postaraj się wciągnąć do pogawędki osoby stojące obok. Czasem wystarczy proste pytanie w rodzaju: „Co o tym sądzicie?”, by zapoczątkować ciekawą wymianę zdań. Niewykluczone, że już po chwili zjednasz sobie towarzystwo i zyskasz nowych znajomych.

Marka poznałam na urodzinach koleżanki. Przystojny, elegancki, dowcipny... Myślałam, że śnię, kiedy następnego dnia zadzwonił i zaproponował spotkanie. Zgodziłam się, ale… jestem przerażona. Z jednej strony nie mogę się doczekać tej randki, z drugiej – umieram z tremy. Cały czas rozmyślam, jak się zachować, żeby dobrze wypaść. Wiem, że panikuję, ale jakoś nie mam szczęścia do mężczyzn. Ci, z którymi się umawiam, bardzo szybko zwijają żagle i w rezultacie od wielu lat wciąż jestem sama.

Małgorzata, 30 lat



Jak zrobić dobre wrażenie w tej sytuacji?



Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami będą: spokój i opanowanie. A zatem wyrzuć z głowy wszystkie negatywne myśli w rodzaju: „Na pewno nic z tego nie wyjdzie”. Powtarzaj sobie: „Spodobam mu się – to dobrze. Ale jeśli skończy się na jednej kawie, świat się nie zawali”. Chcesz się dobrze zaprezentować? Wybierz strój, w którym będziesz się czuła swobodnie. Nie przesadzaj z makijażem, bo mężczyźni cenią u kobiet naturalność. Czy być zalotną? Tak! Spojrzenie rzucone spod rzęs, czy kokieteryjne odgarnięcie włosów z szyi to gesty, które zawsze się sprawdzają. A rozmową w ogóle się nie przejmuj. Unikaj tylko zbyt długich monologów, by Marek też miał szansę popisać się swoją elokwencją. Jego komplementy przyjmuj z wdziękiem (nie zaprzeczaj) i pamiętaj, że trema na pierwszej randce dokucza też często mężczyznom. Dodawaj więc Markowi odwagi uśmiechem!

Denerwuję się pierwszą wizytą u mamy mojego narzeczonego. Bardzo mi zależy na jej akceptacji, ale – wiadomo – jak każda matka zakochana w swoim synu może być o mnie zwyczajnie zazdrosna. Jak się jej przypodobać, by mnie polubiła?

Joanna, 25 lat

Jak zrobić dobre wrażenie w tej sytuacji?

Nie zakładaj, że twoja przyszła teściowa to surowy belfer, który koniecznie chce ci postawić jedynkę. Idź na spotkanie optymistycznie nastawiona! Na powitanie wręcz kwiaty i powiedz kilka zdań o sobie. Swoje zalety podkreślaj jednak delikatnie. Raczej szukaj okazji, by pochwalić za coś matkę partnera. Chcesz dobrze wypaść podczas rozmowy? Podpytaj wcześniej Jurka, co jego mamę interesuje i potem skieruj pogawędkę na ten właśnie temat. Nie krytykuj ukochanego, bądź dyplomatką. Zobaczysz, wszystko pójdzie dobrze!

