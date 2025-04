Nasza postawa, mimika, gesty – bez względu na to, czy jest to skinienie głowy, czy też skrzyżowanie nóg – coś mówią o nas innym. To zaś automatycznie wpływa na sposób, w jaki ludzie nas odbierają. Twój wyraz twarzy, ułożenie rąk czy nawet sposób, w jaki się z kimś witasz, może z miejsca zjednać ci rozmówcę, wzbudzić sympatię lub też utrudniać wzajemną komunikację, a nawet zniechęcić do siebie. Jak więc wykorzystywać język ciała, żeby zrobić dobre wrażenie, być lubianą, łatwiej nawiązywać znajomości i tworzyć wokół siebie miłą, przyjazną aurę?

Jak ustawić nogi?

Na ich ułożenie zwykle nie zwracamy uwagi, a pozycja nóg może innym wiele o nas powiedzieć! Gdy chcesz pozyskać czyjąś sympatię, stopy ustawiaj w takiej pozycji, aby zmniejszyć dystans między sobą a rozmówcą.

Palce stóp zawsze powinny wskazywać osobę, z którą nawiązujesz relację.

Bez względu na to, czy stoisz, czy siedzisz, jedną stopę wysuń do przodu. Nie cofaj jej (np. pod krzesło, na którym siedzisz), bo będzie to sygnał braku zainteresowania rozmówcą. A ludzie przecież lubią tych, którzy ich lubią!

Przy założeniu nogi na nogę, twoje kolano niech wskazuje tę osobę, która budzi w tobie największą sympatię. To ją do ciebie zbliży.

To zniechęca! Negatywnym sygnałem dla rozmówcy jest krzyżowanie nóg na wysokości kostek. Tworzy się wtedy między wami rodzaj zapory, co sugeruje twoją niechęć.

Ręce wiele mówią

Dla wywarcia dobrego wrażenia najlepiej witaj się z ludźmi średnio silnym uściskiem dłoni. To znak, że nie pragniemy nad drugą osobą dominować ani się też uniżać.

Inni będą się czuli przy tobie dobrze i bezpiecznie, jeśli podczas rozmowy twoje ręce ułożą się swobodnie po bokach ciała. Unikaj nadmiernej gestykulacji.

Dość często pokazuj rozmówcom spód swoich dłoni. Dlaczego? Otwarte, skierowane wnętrzem do góry dłonie, to bezpośrednie świadectwo naszych dobrych intencji i uczciwości ("Popatrz, nie mam nic do ukrycia!)".

To zniechęca! Podpieranie brody dłonią to jawna oznaka znudzenia. Wystrzegaj się więc tego gestu, jeżeli nie chcesz nikogo do siebie przypadkowo zniechęcić. Lepiej też nie zaciskaj pięści (sygnalizujesz w ten sposób gniew lub irytację), nie chowaj rąk za plecami (to gest nieszczerości) i nie witaj się z nikim uściskiem "śniętej ryby". Bezwładny, beznamiętny uścisk kojarzony jest z ludźmi patrzącymi na innych z góry.

Posłuż się mimiką

Twarz to wyjątkowo wyraziste narzędzie komunikacji. Wysyłamy nią innym bardzo jasne, czytelne sygnały. Najwyżej punktowany przez każdego jest nasz szczery uśmiech i sympatyczne, pogodne spojrzenie.

Chcesz okazać rozmówcy zainteresowanie? Utrzymuj z nim kontakt wzrokowy. Będzie to też sygnał twojej życzliwości.

Gdy ktoś unika twojego wzroku i patrzy ci w oczy tylko na krótkie chwile, nie wpatruj się w niego. Będzie się lepiej czuć, gdy dasz mu trochę przestrzeni i również zmniejszysz kontakt wzrokowy.

Rozmawiasz z grupką ludzi? Najczęściej zerkaj w oczy temu ze słuchaczy, na którym chcesz wywrzeć najlepsze wrażenie. Odniesiesz sukces!

To zniechęca! Zwracaj uwagę, by zbyt mocno nie zaciskać szczęk i ust. Jest to bowiem sygnał dezaprobaty, a także niechęci do prowadzenia rozmowy. Podobnie jak napięty wyraz twarzy.

Szanuj cudzą przestrzeń

To niewidoczny obszar oddzielający nas od innych na tyle, aby czuć się w ich towarzystwie komfortowo. Pamiętaj, w tzw. strefie intymnej (jej zasięg to 45 cm od ciała człowieka) akceptujemy tylko bardzo bliskie osoby, z którymi tworzymy więzi uczuciowe. Dla znajomych i przyjaciół rezerwujemy strefę osobistą, która wynosi nie mniej niż 45 cm. Dlatego...

Szczególnie na początku znajomości staraj się nie podchodzić do rozmówcy bliżej niż na wyciągnięcie ręki. W przeciwnym razie wasza rozmowa może się szybko zakończyć.

To zniechęca! Ktoś będący w twoim towarzystwie cofa się o krok lub zwraca głowę w kierunku kogoś innego? Absolutnie nie skracaj dystansu między wami, np. całując tę osobę na powitanie. Ona wysłała ci bowiem ostrzeżenie: "Nie podchodź zbyt blisko!"

Tekst napisany na podstawie artykułu opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka".