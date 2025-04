fot. Fotolia

Moja mama długo chorowała. Mieszkałam z nią i opiekowałam w ostatnich miesiącach życia. Mój cykl dobowy był przez dosyć mocno rozregulowany, ale dawałam sobie radę. Mama nie spała w nocy – często się budziła, chodziła po mieszkaniu, oglądała telewizję, czytała. Rano też wcześnie się budziła. Chorowała, więc to zrozumiałe.

Po jej śmierci, którą bardzo przeżyłam, zaczęłam cierpieć na bezsenność. Lekarz rodzinny przez jakiś czas przepisywał mi leki, ale podczas ostatniej wizyty odmówił. Zasugerował wizytę u psychiatry. Czy rzeczywiście jest ona niezbędna?

Klaudia z Zelowa

Reklama

Na pytanie odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:



Nie pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, gdy pacjent cierpiący na bezsenność oczekuje od lekarza wyłącznie pigułki poprawiającej komfort jego wypoczynku, podczas gdy przyczyna dolegliwości zazwyczaj tkwi o wiele głębiej – może być objawem zaburzeń nerwicowych, depresji bądź też innych dolegliwości.

Popularne leki nasenne w istocie są benzodiazepinami – nie usuwają przyczyny choroby, a jedynie ją maskują. Nie powinny być one stosowane dłużej niż przez dwa tygodnie. W innym przypadku mogą prowadzić do uzależnienia.

Gdy więc przez dłuższy okres czasu męczy nas bezsenność, trzeba się zastanowić, co może być jej przyczyną. Organizm człowieka podlega określonym rytmom dobowym. Zdrowy sen składa się z kilku faz, w których produkowane są enzymy i hormony, bardzo istotne dla dobrego samopoczucia i funkcjonowania organizmu.

W nocy, około godziny 3.00, następuje zwiększenie melatoniny, która jest odpowiedzialna za wypoczynek i sen. Z kolei od godziny 6.00 podnosi się poziom kortyzolu – hormonu stresu. Zmienia się temperatura ciała i ciśnienie tętnicze krwi.

Dowiedz się więcej: Co się dzieje w organizmie podczas snu?

Reklama

Cały organizm przygotowuje się do aktywności przez różne fazy wypoczynku. Kiedy ten rytm zostaje zakłócony, zaburza się też równowaga organizmu. Najwidoczniej lekarz rodzinny uznał, że zaburzenia snu, na które się Pani skarży, mogą wynikać z przyczyn psychicznych i być na przykład opóźnioną reakcją na traumatyczne dla Pani przeżycie: śmierć mamy. Tego typu doznania nierzadko przeradzają się w depresję – a tej człowiek nie jest w stanie pokonać przy pomocy tabletek nasennych.

U osób dotkniętych depresją zmienia się nie tylko cykl dobowy, ale cała architektura snu. Upośledzone może być wydzielanie melatoniny, podwyższony w nieodpowiedniej porze hormon stresu, dopamina i inne substancje odpowiedzialne za sprawność układu nerwowego. Te zależności powinny być zbadane przez psychiatrę i wyrównane przy pomocy technik relaksacyjnych, a w razie potrzeby – nowoczesnych leków antydepresyjnych.

Zdaję sobie sprawę z tego, że tęsknota za najbliższą osobą będzie Pani towarzyszyła już zawsze, ale lżej będzie Pani z nią żyć.

Zobacz też: Jak leczyć bezsenność?