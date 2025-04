Która półkula mózgu odpowiada za odporność emocjonalną?



Zmiana aktywności twojego mózgu ku lewej półkuli poprawia nastrój i odporność emocjonalną (…). Wszyscy posiadamy w stanie spoczynku pewien rodzaj bazowej relacji pomiędzy aktywnością dwóch stron naszej kory przedczołowej. Jeżeli masz zazwyczaj aktywniejszą prawą stronę (…) będziesz bardziej podatny, by skończyć w kleszczach negatywnych emocji i zostać w nich dłużej (…). Natomiast osoby z aktywniejszą lewą stroną odczuwają zazwyczaj więcej pozytywnych emocji i dużo szybciej dochodzą do siebie po złych przeżyciach. Mają większą odporność emocjonalną. Większość z nas znajduje się gdzieś pośrodku tych dwóch typów emocjonalnych „ustawień fabrycznych”. Umiejętność przesunięcia swojej podstawowej aktywności bardziej na lewo, więcej pozytywnych nastrojów i większa wytrzymałość psychiczna, brzmi według mnie interesująco – dla mnie, dla moich pacjentów i dla ciebie (…).

Polecamy: Czy negatywne emocje mogą powodować choroby? – wywiad

Reklama

Co zrobić by zwiększyć odporność emocjonalną?



Przyjrzymy się dwóm zagadnieniom ważnym w zwiększaniu odporności emocjonalnej: przestawieniu się na lewą stronę mózgu i przeniesieniu aktywności niższych obszarów mózgu do wyższej świadomości. Można rzec, że używając słów do określenia emocji, aktywujesz swoją lewą półkulę mózgową. Jak zapewne pamiętasz, lewa strona to miejsce, gdzie przesiadują słowa języka. Jest to zatem jedna z technik, którą możesz wykorzystać do zmiany emocji z bardziej „surowych” po prawej na językową lewą stronę. Ta zmiana oznacza mniej reakcji emocjonalnych wywołanych przez alarm i więcej pozytywnego nastroju. Lepszą równowagę. Ponadto, będziesz musiał zacząć przełączać wyższe obszary mózgu na tryb online (używać ich częściej) bardziej poprzez dostrzeganie i zajmowanie się odczuciami swojego ciała w danym momencie. Pomoże ci to przestawić ciało z nieświadomych procesów zachodzących w niższych częściach mózgu na procesy w wyższych, „myślących” obszarach – co da ci większą możliwość działania (…).

Warto zobaczyć: Kalejdoskop emocji

Reklama

Dlaczego warto dbać o równowagę pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu?



Dobra komunikacja i integracja pomiędzy twoją logiczną, liniową, werbalną lewą półkulą, a niewerbalną, „ogólno-obrazową”, niezdyscyplinowaną, odpowiadającą za spontaniczne emocje i regulację stresu prawą półkulą jest jednym z głównych zagadnień lub problemów, nad którymi pracujemy w tej książce za pomocą medytacji uważności (…). Jednak integracja nie jest jedyną częścią tej nauki. Potrzebna jest również równowaga i to jest wyzwanie, z którym się teraz zmierzymy.

Wyobraź sobie siebie w łodzi wiosłowej. Powiedzmy, że twoja jedna ręka jest duża, mocna i umięśniona, a druga drobna, słaba i atroficzna. Wiosłując, będziesz się zapewne poruszał w kółko. Obie ręce mają zintegrowane ruchy, ale jedna ręka dominuje i narzuca kierunek podróży.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej równowadze pomiędzy twoją prawą i lewą półkulą. (Oczywiście, jak to jest z integracją, gdy mówimy o jakimś rodzaju równowagi w twoim mózgu, nie zachodzi ona na jednej płaszczyźnie lub pomiędzy dwoma częściami. Pracując nad tym, zyskujesz na wielu płaszczyznach). Niektórzy naukowcy, zajmujący się neuronauką, uważają prawą półkulę mózgu za kluczową w odpowiedzi organizmu na nieszczęśliwe wydarzenia i niewygodne uczucia z powodu ogólnej strategii „Zabierz mnie stąd!” (znanej również jako zachowania wycofujące). Z kolei inne badania wykazały, że lewa strona odpowiada na pozytywne, miłe stany emocjonalne postawą typu: „Hej, poznajmy się bliżej i zróbmy razem coś fajnego!” (to zachowania zbliżające). I zgadnij co?

U ludzi, którzy praktykują medytację uważności występuje przestawienie na lewą stronę – zmiana w równowadze aktywności mózgu na korzyść lewej półkuli. Nie jest to zupełna dominacja lewej strony mózgu, tylko jej większe zaangażowanie, pozwalające na istotną obecność, a nie ciągłe bycie w odwrocie.

Wzmożona aktywność lewej półkuli sprawia, że ogarnia cię gonitwa myśli, konkurująca z prawą półkulą, kontrolującą podstawowe emocje przenikające organizm i to, co się w nim dzieje. Możesz nie być świadomy czegokolwiek poza tym, co dzieje się wewnątrz ciebie lub nawet być nieświadomy całości doznań w prawdziwym życiu, które toczy się wokół ciebie. Gdy dowodzenie przejmuje prawa półkula, twój wzburzony ocean uczuć nieustannie wysyła miażdżące fale uporczywych, niekontrolowanych, pierwotnych doznań. Jesteś więc pełen nieprzetworzonych reakcji stymulowanych bez konkretnego kontekstu (…).

Równowaga pomiędzy lewą i prawą stroną mózgu daje ci większą możliwość dostrzegania i rozpoznawania swoich emocji, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ilości przesadnie mocnych i długich reakcji. Będziesz mógł dokonywać lepszych wyborów niż tylko: Odpieprz się! lub Zmywam się stąd!

Zobacz także: Dlaczego warto uwolnić się od emocji?

Fragment książki „Przeprogramuj swój umysł na miłość”. Wydawnictwo: Studio Astropsychologii. Tytuł, lid, śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.