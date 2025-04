fot. Fotolia

Reklama

Poczucie własnej wartości jest zmienne



Czy czujesz, że jesteś wiele wart? Czy masz wysokie, dobre, szczęśliwe poczucie własnej wartości? To zależy w dużej mierze od tego, co wydarzyło się w twoim życiu jeszcze w dzieciństwie. Ale poczucie własnej wartości, na szczęście, nie jest niezmienne. Może wzrosnąć albo się obniżyć, zależnie od życiowych doświadczeń. Można nad nim pracować i czuć się lepiej ze sobą i swoim życiem.

Nie wystarczy afirmacja, by pokochać siebie



Zdarza się, że osoby o niskim poczuciu własnej wartości słyszą porady w stylu: „pokochaj siebie”, „polub siebie”, „powtarzaj sobie, że jesteś wspaniała/-y”. Dla kogoś, kto przez całe życie dostrzegał w sobie tylko wady, komu trudno jest patrzeć na siebie w lustrze, afirmacja to zdecydowanie za mało. Co z tego, że będzie powtarzał przykazane słowa jak mantrę, jeśli ani przez chwilę w nie nie uwierzy?...

Są tacy, którzy poziom poczucia własnej wartości uzależniają od opinii o nich osób trzecich. Jeśli tak myślisz, sam niepotrzebnie wystawiasz się na krytykę ze strony innych. A krytyki się przecież często boimy i ten strach powoduje, że się wycofujemy.

Co zatem zrobić? Zacznij od jednego z sześciu kroków i próbuj każdego dnia osiągać więcej!

Przeczytaj też: Czym jest psychoterapia przez ciało?

6 kroków do zwiększenia poczucia własnej wartości



Samoświadomość: nie da się zmienić tego, o czym się nie wie. Poznaj siebie, by móc się doceniać. Zastanów się, co lubisz, co cię motywuje, czego pragniesz, jakie są twoje mocne, a jakie słabe strony. Poznaj siebie, lecz się nie oceniaj. Samoakceptacja: nie wszystko, czego się o sobie dowiedziałeś, ci się spodobało. Nie potępiaj siebie. Spróbuj się zaakceptować takim, jaki jesteś, z całym wachlarzem wad i zalet. Jeśli zaakceptujesz siebie dziś, dzięki samoakceptacji będziesz w stanie zmieniać siebie w przyszłości. Asertywność: im więcej o sobie wiesz i im bardziej siebie akceptujesz, tym bardziej świadomie kierujesz swoim życiem i tym bardziej świadomie potrafisz informować innych o swoich potrzebach. Proaktywna postawa: nastaw się na działanie. Każda zmiana wymaga od ciebie aktywności. To ty podejmujesz wyzwanie, wyznaczasz sobie cel i do niego dążysz. Odpowiedzialność: jeśli chcesz czuć się lepiej, mieć wyższe poczucie własnej wartości, potrzebujesz wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swoje poczynania. Spójność: uświadom sobie, co jest dla ciebie ważne, co uważasz za słuszne, co według ciebie powinno się robić, a czego nie powinno – to jest twój system wartości i nim kieruj się na co dzień.

Reklama

Rozpocznij drogę do podniesienia poczucia własnej wartości od jednego kroku. Sam zdecyduj, który wydaje ci się na dziś najważniejszy. I działaj. Nie odkładaj tego na później.

Ośrodek Polana zaprasza na warsztat z cyklu „Więcej niż terapia” pt. „Poczucie własnej wartości”, który poprowadzi terapeutka Polany – Elżbieta Kalinowska. Warsztat odbędzie się 24 czerwca w godz. 17-20. Więcej informacji na http://osrodekpolana.pl/aktualnosci-49-wiecej-niz-terapia-osrodek-polana.html.

Zobacz też: 6 sposobów, by wstać rano szczęśliwym!