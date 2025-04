Dobry kontakt z lekarzem

To najważniejszy element skutecznego leczenia psychiatrycznego. Podczas wizyt lekarskich, lekarz musi dokładnie wydać pacjentowi zalecenia. Powinien spokojnie, skrupulatnie i dokładnie wytłumaczyć wszystkie szczegóły leczenia. Musi także cierpliwie rozwiać wątpliwości pacjenta i wzbudzać w nim zaufanie. Przeprowadzone badania kliniczne udowodniły, że skuteczność leczenia wzrasta wraz z poziomem zaufania do lekarza. Jeśli nie jesteś w stanie do końca zaufać lekarzowi, a jego metody leczenia nie do końca Cię przekonują, lepiej wybierz innego specjalistę.

Reklama

Dieta w trakcie leczenia

Przyjmowanie leków psychotropowych nie wymaga specjalnej diety. Jeśli nie bierzesz żadnych innych leków, które wymagają ograniczeń dietetycznych lub jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie musisz rezygnować ze swoich ulubionych posiłków. Jeśli jednak czujesz się źle w trakcie leczenia, koniecznie powiedz o tym lekarzowi prowadzącemu! Może (choć nie musi) być to wynik nieprawidłowej diety. W trakcie leczenia psychiatrycznego często ulegają zmianie preferencje co do ulubionych posiłków – nie zdziw się zatem, jeśli nagle przestanie smakować Ci Twoje ulubione danie.

Pożegnanie z alkoholem

Większość leków stosowanych w psychiatrii wymaga całkowitej abstynencji alkoholowej. Alkohol także działa na mózg – może więc powodować, że leki będą nieskuteczne albo zadziałają w nieprawidłowy sposób. Co gorsza, picie alkoholu w trakcie przyjmowania leków psychotropowych może spowodować bardzo niebezpieczne zatrucia, które mogą być nawet śmiertelne, jeśli w odpowiednim momencie pacjentowi nie zostanie udzielona fachowa pomoc!

Czytaj też: Kiedy można poddać alkoholika przymusowemu leczeniu

Upośledzenie pamięci

Leki psychiatryczne mogą wpływać na zdolność zapamiętywania. Jeśli musisz w czasie leczenia zdać jakiś ważny egzamin lub przyłożyć się do bardzo ważnego projektu w pracy, lepiej powiedz o tym lekarzowi. Będzie mógł on ocenić, czy lepiej będzie na ten czas odstawić leki czy może przepisać inne – o słabszym działaniu.

Reklama

Uważaj za kierownicą!

Musisz także wspomnieć lekarzowi, jeśli planujesz jakąś dłuższą podróż samochodem lub pracujesz w charakterze kierowcy. Leki psychotropowe mogą zaburzać koncentrację lub opóźniać zdolność do reagowania na sytuację na drodze. Mogą też powodować nadmierną senność i znużenie, a przecież podczas prowadzenia samochodu nie możesz sobie pozwolić na choćby chwilową nieuwagę.

Pamiętaj także, że senność lub jej brak w trakcie leczenia psychiatrycznego nie musi zależeć od ogólnej ilości snu, więc nie próbuj zmieniać swojego rytmu zasypiania – wkrótce sam się unormuje.

Czytaj też: Skąd się bierze lekomania